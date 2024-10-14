Общество

Исполняющим обязанности главврача гдовской больницы назначили Артема Колесника

Исполняющим обязанности главного врача Гдовской районной больницы приказом комитета по здравоохранению Псковской области назначен Артём Колесник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Артём Колесник работает в больнице с июня, до этого занимал различные должности в медицинских учреждениях Республики Казахстан.

Напомним, что ранее больницу возглавлял Максим Борисюк, которого назначили главным врачом Псковской городской поликлиники.

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Екатерина Астафьева, которая ранее исполняла обязанности главного врача Псковской городской поликлиники, вернулась на должность первого заместителя главного врача.