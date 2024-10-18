Общество

На погоде Северо-Запада со вторника начнёт сказываться влияние циклонов

Вероятность дождей на Северо-Западе на предстоящей неделе на возрастет. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На погоде Северо-Запада со вторника начнёт сказываться влияние циклонов, так что вероятность дождей возрастет. В первую половину недели в регион будет поступать довольно тёплый воздух – в полуденные часы на севере и востоке до +6…+11 градусов, на юго-западе – до +9…+14 градусов. Но затем ожидается похолодание на 3–4 градуса», - рассказали синоптики.

Напомним, переменная облачность ожидается на территории Псковской области 21 октября.