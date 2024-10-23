Общество

Средняя стоимость кредитов у крупнейших банков России выросла до 31,7%

Средняя полная стоимость кредитов достигла 31,7% у топ-20 банков по объему портфеля займов физлиц. Показатель вырос на 2,2 процентных пункта. за последние полтора месяца — это более чем в два раза превышает шаг увеличения ключевой ставки, сделанный 13 сентября (тогда ее подняли до 19%, на 1 процентный пункт).

Минимальный уровень ПСК за полтора месяца у топ-20 банков вырос на 3,6 п.п. до 24,3%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Верхняя граница ПСК у крупнейших игроков рынка в среднем проходит по уровню 39% — за месяц показатель вырос на 0,7 п.п.

Причина стремительного роста ставок по кредитам — неопределенность относительно предела роста ключевой, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. В целом рынок уже закладывает в цены продуктов ее повышение до 21%, пишут «Известия».

Банки поднимают ставки по ссудам быстрее роста ключевой в том числе из-за опасений по ухудшению качества портфелей, отметил глава АКРА Михаил Полухин. Кредитные организации закладывают повышенную стоимость риска в стоимость продуктов. И в ближайшие месяцы опережающий рост ПСК сохранится, считает эксперт.

Полная стоимость кредита (ПСК) — это все расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования. Помимо годового процента он чаще всего включает стоимость страховки, за оформление которой банки предлагают снизить ставку. Также в ПСК могут входить все связанные с оформлением ссуды комиссии (за обслуживание, ведение счетов заемщика, выпуск карт) и другие дополнительные услуги.