Врач назвал причины появления цистита после купания

После купания в водоеме у некоторых людей могут появиться неприятные симптомы: частые позывы к мочеиспусканию, резь, жжение и боль. Такие признаки часто указывают на развитие цистита — воспаления мочевого пузыря. Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», гинеколог Ольга Уланкина рассказала, почему после отдыха у воды может возникнуть заболевание и какие меры помогут снизить риск его появления.

Сам по себе купальный сезон не является причиной цистита. В большинстве случаев воспаление развивается из-за попадания в мочевыводящие пути бактерий, чаще всего кишечной палочки. В обычных условиях этот микроорганизм живет в кишечнике и не представляет опасности, однако при попадании в уретру и мочевой пузырь может вызвать инфекцию. Особенно высокий риск возникает, если защитные силы организма ослаблены или есть хронические заболевания.

Именно отдых у открытых водоемов иногда создает среду, при которой бактерии начинают активно размножаться. Одним из главных провоцирующих факторов становится переохлаждение. Длительное пребывание в холодной воде вызывает спазм сосудов, ухудшает кровоснабжение слизистых оболочек и временно снижает эффективность местной иммунной защиты.

«Если бактерии уже попали в мочевыводящие пути, организму становится сложнее контролировать их размножение. В результате может начаться воспалительный процесс», — отметила специалист.

Еще одна распространенная ошибка после купания — долго оставаться в мокром купальнике. Даже в теплую погоду такая привычка может повысить риск развития цистита.

«Проблема не только в переохлаждении. Под влажной тканью в области промежности создаются условия для активного размножения бактерий, может нарушаться баланс микрофлоры наружных половых органов, что повышает вероятность воспаления», — предупредила Уланкина.

Первые признаки цистита обычно появляются в течение нескольких часов или дней после воздействия провоцирующих факторов. Человек начинает чаще обычного ходить в туалет, при мочеиспускании возникают болезненные ощущения, резь или жжение. В некоторых случаях моча становится мутной или в ней появляются следы крови.

При появлении таких симптомов важно не откладывать обращение к врачу. Специалист назначит необходимые анализы и подберет лечение, которое чаще всего включает антибактериальную терапию, а при необходимости — дополнительные противовоспалительные препараты. Самостоятельный прием лекарств может привести к тому, что заболевание перейдет в хроническую форму или вызовет осложнения, пишет «Известия».

Одним из наиболее серьезных последствий запущенного цистита является распространение инфекции на почки и развитие пиелонефрита.