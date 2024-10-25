Общество

Комету «Цзыцзиньшань» и Млечный Путь запечатлели в Выбутах

Комету C/2023 A3 («Цзыцзиньшань» — ATLAS) и Млечный Путь запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов над старым мостом в Выбутах 24 октября. Кадром он поделился в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

«Несмотря на облачной прогноз вечер четверга тоже оказался в целом ясны. Не питая особых надежд, выехал в Выбуты и поснимал комету и Млечный Путь над выбутскими пейзажами, жаль, что забыл дома телеобъектив - ветер сегодня был намного тише, чем вчера», - рассказал астроном-любитель.

Напомним, первый кадр кометы C/2023 A3 («Цзыцзиньшань» — ATLAS) на Псковщине сделал астроном-любитель Сергей Попов.