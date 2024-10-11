Общество

Комету «Цзыцзиньшань» запечатлели в Псковском районе

Первый кадр кометы C/2023 A3 («Цзыцзиньшань» — ATLAS) на Псковщине сделал астроном-любитель Сергей Попов. Кадром он поделился в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Попов / «АстроПсков»

«Всё было против: набежавшие облака, нехватка времени, отсутствие чёткого ориентира. В какой-то момент я уж думал, что комета упущена, но она выглянула из-за облака и стала доступна для съемки. Победа! Визуально в бинокль 10х50 наблюдалась весьма уверенно; и голова, и кома, и хвост хорошо различались», - рассказал астроном.

Кадр сделан на дороге за деревней Родина.