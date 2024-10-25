Общество

Алексей Форш: Люди поверили в ТОСы

Люди поверили в эффективность территориальных общественных самоуправлений, заявил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш, комментируя итоги очередной сессии 25 октября в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На сессии согласовали еще очередных семь ТОСов. А на сегодняшний день у нас в городе их количество подходит к семидесяти. Замечательное событие. Вообще это показывает, что люди поверили в эту историю, причем не просто поверили, она на самом деле в динамике работает, с живыми примерами. Теперь на живых примерах будем продолжать, тем более, что финансирование в этом году было увеличено, дай Бог, оно на следующий год сохранится, чтобы все задуманные у людей планы реализовывались» - сказал Алексей Форш.

Напомним, на сессии утвердили границы территорий, на которых осуществляются семь территориальных общественных самоуправлений.