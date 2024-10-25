Общество

ТОСы «Пожигово» и «Юбилейная, 69» появились в Пскове

Границы территорий, на которых осуществляются семь территориальных общественных самоуправлений, утвердили на 27-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Утверждены границы территорий, на которых осуществляются ТОСы «Пожигово», «Техническая, 8», «Рокоссовского, 11», «Рижский, 60А», «Октябрьский, 12-14», «Юбилейная, 69», «Рижский, 58».

Все депутаты проголосовали единогласно «за» по всем вопросам, касающимся границ ТОСов. Напомним, ТОСы активно работают в городе Пскове. Уже было реализовано множество проектов для благоустройства города.

Подробнее о том, как создать ТОС, читайте по ссылке ниже.