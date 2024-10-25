Общество

День автомобилиста празднуют в РФ

День автомобилиста отмечается в России и ряде стран постсоветского пространства сегодня, 27 октября. Полное название праздника — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, он отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. Праздник установлен указом Президента РФ от 25 июня 2012 года № 897.

Без преувеличения можно констатировать, что история наземных транспортных средств началась с изобретения колеса. Но менялись времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас невозможно представить жизнь современного человека без автомобилей, автобусов и троллейбусов.

Автомобили незаменимы - они дают возможность преодолевать огромные расстояния и посещать даже самые недоступные уголки мира, а также являются ежедневными помощниками для людей и их комфортной жизни. Развитие транспорта увеличило число профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. Сама профессия водителя была и остается одной из самых массовых.

Автомобили вписали значимые страницы в российскую и мировую историю. Это и первые испытания автомобиля в 1885 году, и первые в мире автомобильные соревнования 1894 года, и первый русский автомобиль, представленный в 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке, и первый серийный автомобиль российского производства и первый легковой автомобиль «Москвич-400».

День автомобилиста — праздник всенародного признания заслуг транспортников в развитии экономики страны. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности этих людей и их чувства ответственности была бы невозможна повседневная жизнь городов и их жителей.