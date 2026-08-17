Чашу фонтана в парке у псковской гостиницы «Рижская» наполняют водой

Чашу фонтана в парке у гостиницы «Рижская» в Пскове наполняют водой 17 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Специалисты ранее восстановили облицовку и гидроизоляцию фонтана. Второй этап – устройство новой системы водоснабжения, его планируют закончить в августе. В администрации Пскова ранее сообщали, что запуск фонтана планируется уже в этом году.

В 2023 году проект реконструкции сквера у гостиницы «Рижская» победил в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году специалисты занимались проектированием предстоящих работ, а в 2025 рабочие приступили к их выполнению.