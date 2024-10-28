Общество

Португальский корм для питомцев не пропустили через границу в Себежском районе

В пункте пропуска Бурачки в Себежском районе запрещен ввоз 2 тонн португальского корма для кошек и собак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля обнаружено отсутствие ветеринарного сертификата на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак, прошедшие термическую обработку.

Ввоз 2 тонн кормов для непродуктивных животных на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.