Эксперты рассказали об опасности выявленной в Пустошкинском районе повилики

В ходе обследований территорий Псковской области с целью выявления опасных карантинных объектов сотрудники Санкт-Петербургского филиала Центра оценки качества зерна выявили произрастание повилики в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фото: Санкт-Петербургский филиал Центра оценки качества зерна
На основании направленной информации о выявленном очаге Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора введен карантинный фитосанитарный режим и установлены карантинные фитосанитарные зоны на общей площади 134,2 га.
Повилика (Cuscuta spp.) – однолетнее сорное растение-паразит семейства Вьюнковых, напоминающее лиану. Оно обвивает растения и присасывается к рядом растущим цветам, кустарникам, траве, культурным растениям, после чего они гибнут. Одно растение в год производит до 20 тысяч семян, которые имеют способность быстро распространяться.