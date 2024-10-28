Общество

Эксперты рассказали об опасности выявленной в Пустошкинском районе повилики

В ходе обследований территорий Псковской области с целью выявления опасных карантинных объектов сотрудники Санкт-Петербургского филиала Центра оценки качества зерна выявили произрастание повилики в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Санкт-Петербургский филиал Центра оценки качества зерна

На основании направленной информации о выявленном очаге Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора введен карантинный фитосанитарный режим и установлены карантинные фитосанитарные зоны на общей площади 134,2 га.

«Повилика является опасным карантинным объектом, наносящим вред не только растениям, но и животным, так как содержит алкалоиды. Они вызывают серьезное отравление у животных, съевших сухой сорняк вместе с сеном. Кроме того, луговые травы, неочищенные от сорняка, плесневеют и плохо сушатся. С целью недопущения распространения злостного вредителя необходимо принимать своевременные меры по ее уничтожению», – рассказывает главный специалист органа инспекции Санкт-Петербургского филиала Вера Морозова.

Повилика (Cuscuta spp.) – однолетнее сорное растение-паразит семейства Вьюнковых, напоминающее лиану. Оно обвивает растения и присасывается к рядом растущим цветам, кустарникам, траве, культурным растениям, после чего они гибнут. Одно растение в год производит до 20 тысяч семян, которые имеют способность быстро распространяться.