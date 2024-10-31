«Дневной дозор»: День народного единства — какой смысл у праздника?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему Дня народного единства. Какой смысл люди вкладывают в этот праздник? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник учрежден в 2004 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Традиционно вот уже два десятилетия по всей стране в этот день проходят праздничные концерты, шествия, благотворительные акции и другие мероприятия. А цель у них одна - показать, что мы – многонациональная и многоконфессиональная страна и несмотря на все наши культурные, национальные и религиозные различия должны быть едины, помогать и защищать друг друга. Праздник существует уже почти 20 лет, а в общественном сознании все еще не до конца сформировано представление о его смысле и содержании. Одни воспринимают его как альтернативу Дню Октябрьской революции, который отмечался 7 ноября. Другие радуются ему как лишнему выходному и не более того.
Как ко Дню народного единства относятся представители псковской политической и культурной общественности? Какой смысл в него вкладывают? Почему праздник не стал всенародным, а воспринимается большинством как еще один выходной? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Отношение к празднику персека обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко с годами не меняется. Оно нейтральное. Для него, как и для других коммунистов, праздником всегда был и является 7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года.
Для шоумена Николая Королева День народного единства — это день, когда есть время вспомнить о том, что у нас большая страна, в которой проживает много разных национальностей и конфессий. Очень важно, чтобы мы сохраняли свое единство, уважение друг к другу. И 4 ноября — это тот самый момент, когда можно об этом еще раз вспомнить, поговорить. Но время популярности этого праздника, по мнению Николая Королева, еще не пришло.
Кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, который за годы своей профессиональной деятельности снял не один патриотический фильм, полагает, что для многих День народного единства — это как раз не выходной, а всенародный праздник. Просто его недостаточно «раскручивают». А что нужно сделать, чтобы его популяризировать, - в комментарии Дмитрия Месхиева.
Полуфиналистка фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024», руководитель свадебного агентства Ольга Перог тоже воспринимает День народного единства просто как выходной день. Для того, чтобы люди вкладывали в эту дату более глубокий смысл, их нужно в этом направлении просвещать.
Праздник — это состояние души. А что касается Дня народного единства — благими намерениями дорога выстлана в ад, полагает «поэт и правдоруб» радио ПЛН FM, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Погрузившись в сравнительный анализ, он объясняет, почему 7 ноября был праздником, а в День народного единства праздновать особо нечего.
Любой праздник воспринимается людьми, прежде всего, как выходной. Что же касается Дня народного единства, это достаточно новый праздник, поэтому у людей еще не выработалась традиция его празднования и его пока не воспринимают как общенародный, рассуждает руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов. И рассуждает о том, как народу привить традицию его празднования и кто это должен делать.
У председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова самое позитивное отношение ко Дню народного единства. Вместе со всей страной его отмечают и профсоюзы. Если вспомнить историю возникновения праздника, то она связана с окончанием Смутного времени, когда ополчение освободило столицу от польских интервентов и от предателей. Но также День народного единства актуален и для сегодняшних событий. Поэтому отношение к нему меняется. Для многих это уже не просто выходной, уверен Игорь Иванов.
По данным свежего опроса фонда «Общественное мнение», 72% россиян считают, что такой праздник как День единства нужен, но примерно столько же (две трети жителей страны) воспринимают его просто как дополнительный выходной. Ну и «вишенка на торте» - лишь 15% респондентов знают, что праздник приурочен к такому историческому событию как изгнание поляков и литовцев из Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского в 1612 году! 6% полагают, что праздник посвящен Октябрьской революции, а (внимание!!!) - 73% затруднились с ответом или сказали, что не знают, чему посвящен День народного единства. И как-то сам собой напрашивается вопрос: а надо ли тогда отмечать праздник, смысл которого почти никто не знает? И как так вообще вышло, что у народа так и не сформировалось этого понимания даже спустя 20 лет после учреждения праздника?
Татьяна Иванова