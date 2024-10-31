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Общество

«Дневной дозор»: День народного единства — какой смысл у праздника?

04.11.2024 10:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему Дня народного единства. Какой смысл люди вкладывают в этот праздник? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник учрежден в 2004 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Традиционно вот уже два десятилетия по всей стране в этот день проходят праздничные концерты, шествия, благотворительные акции и другие мероприятия. А цель у них одна - показать, что мы – многонациональная и многоконфессиональная страна и несмотря на все наши культурные, национальные и религиозные различия должны быть едины, помогать и защищать друг друга. Праздник существует уже почти 20 лет, а в общественном сознании все еще не до конца сформировано представление о его смысле и содержании. Одни воспринимают его как альтернативу Дню Октябрьской революции, который отмечался 7 ноября. Другие радуются ему как лишнему выходному и не более того.

Как ко Дню народного единства относятся представители псковской политической и культурной общественности? Какой смысл в него вкладывают? Почему праздник не стал всенародным, а воспринимается большинством как еще один выходной? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Отношение к празднику персека обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко с годами не меняется. Оно нейтральное. Для него, как и для других коммунистов, праздником всегда был и является 7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года.

«Даже сразу трудно ответить. Придумали праздник, придумали. Мы отмечаем праздник 7 ноября, а 4 — просто дополнительный выходной считается. Праздники должны к чему-то призывать, от чего-то отталкиваться. Сейчас, конечно, необходимо единство в стране, в такое сложное время. А когда этот праздник придумали, тогда у нас особого единства и не было. Поэтому такое, нейтральное отношение у меня к этому празднику».

Для шоумена Николая Королева День народного единства — это день, когда есть время вспомнить о том, что у нас большая страна, в которой проживает много разных национальностей и конфессий. Очень важно, чтобы мы сохраняли свое единство, уважение друг к другу. И 4 ноября — это тот самый момент, когда можно об этом еще раз вспомнить, поговорить. Но время популярности этого праздника, по мнению Николая Королева, еще не пришло.

«Видимо, всему свое время, и должны пройти определенные исторические процессы, чтобы граждане осознали всю степень важности этого праздника. Вспоминая историю Советского Союза, праздники, которые проводились там, они тоже не сразу становились популярными, а только со временем. Поэтому я верю в то, что люди понимают смысл этого праздника, и со временем он привлечет еще большую значимость и популярность для нашей страны».

Кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, который за годы своей профессиональной деятельности снял не один патриотический фильм, полагает, что для многих День народного единства — это как раз не выходной, а всенародный праздник. Просто его недостаточно «раскручивают». А что нужно сделать, чтобы его популяризировать, - в комментарии Дмитрия Месхиева.

«Такой праздник должен быть, с моей точки зрения, обязательно в стране, поэтому я всячески его поддерживаю. Праздник — это традиция. Как тот же самый Новый год или 9 мая — это традиция уже. Вот как на 9 мая был придуман "Бессмертный полк", который охватил весь мир? Если что-то будет придумано, какой-то ход, скажем, с хорошей точки зрения, пиар-ход, тогда, собственно, праздник будет иметь традиции празднования. Праздник — это же не только выходной или возможность покутить лишний раз, праздник — это некое сакральное действо, которое должно иметь определенные глубокие традиции. Вот что такое праздник. Конечно, есть, над чем работать, чтобы День народного единства стал более живым праздником. Понимаете, сейчас вообще очень время для праздников непростое».

Полуфиналистка фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024», руководитель свадебного агентства Ольга Перог тоже воспринимает День народного единства просто как выходной день. Для того, чтобы люди вкладывали в эту дату более глубокий смысл, их нужно в этом направлении просвещать.

«Нужно правительству, государству больше уделять времени этому празднику. Какие-то интерактивы делать, рассказывать, может быть, в школе больше об этом, праздновать этот праздник как, к примеру, Масленицу, Новый год, чтобы это не просто был выходной для людей. Он воспринимается просто как выходной день, потому что, может быть, некоторые не просвещены в этом вопросе».

Праздник — это состояние души. А что касается Дня народного единства — благими намерениями дорога выстлана в ад, полагает «поэт и правдоруб» радио ПЛН FM, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Погрузившись в сравнительный анализ, он объясняет, почему 7 ноября был праздником, а в День народного единства праздновать особо нечего.

«Посмотришь сегодня на Россию и видишь такое единство народа, что просто хочется куда-нибудь бежать, куда-нибудь на острова Туамоту. Поэтому отдохнём, потому что выходной, но по поводу единства - я бы поостерёгся называть этот праздник так. По крайней мере, 7 ноября это всё-таки было какое-то событие переломное для России, масштабное, это эпоха целая. А что такое День народного единства в стране, где нет единства никакого с того самого 7 ноября? Может, чуть даже и дальше можно заглянуть. О каком единстве может идти речь, когда в 17-м году была гражданская война, страшнейшая гражданская война, которая продолжалась 4 года? О каком единстве? До сих пор мы не можем прийти к какому-то общему знаменателю и примирить эти две стороны, а уже сколько сторон появилось после этого, что даже страшно говорить. И национальные, религиозные и социальные. О каком единстве мы можем говорить?»

Любой праздник воспринимается людьми, прежде всего, как выходной. Что же касается Дня народного единства, это достаточно новый праздник, поэтому у людей еще не выработалась традиция его празднования и его пока не воспринимают как общенародный, рассуждает руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов. И рассуждает о том, как народу привить традицию его празднования и кто это должен делать.

«Действительно, событие, которое отражается в празднике, достаточно значимое в истории России, без всякого сомнения. Я думаю, что здесь, скорее всего, должна каким-то образом сложиться некая традиция. Единственное, кто эту традицию должен заложить? Например, мы все с вами помним, что, допустим, этот праздник считается сменой 7 ноября, который у нас праздновался в День Великой Октябрьской социалистической революции, но советское время ушло. Тем не менее в советское время каждый человек представлял, как это будет праздноваться. Чаще всего колонна, шары, определенные лозунги, речи высокого партийного начальства с трибуны. Сейчас время другое, поэтому нужны другие форматы празднования. Кто должен этот формат выработать, на самом деле, вопрос. Это либо сложившаяся у народа традиция, у какого-то общественного объединения, может быть, какое-то предложение. Например, прекрасная традиция празднования «Бессмертного полка", которое придумало одно общественное объединение. И действительно это стало всенародным проектом. Поэтому я думаю, что со временем и у 4 ноября, у Дня народного единства, появится традиция».

У председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова самое позитивное отношение ко Дню народного единства. Вместе со всей страной его отмечают и профсоюзы. Если вспомнить историю возникновения праздника, то она связана с окончанием Смутного времени, когда ополчение освободило столицу от польских интервентов и от предателей. Но также День народного единства актуален и для сегодняшних событий. Поэтому отношение к нему меняется. Для многих это уже не просто выходной, уверен Игорь Иванов.

«Сегодня Россия тоже, если хотите, ведет священную войну (специальную военную операцию - ред.) против западного мира, против предательства, против чуждых нам ценностей, за русский мир. И День народного единства — это повод, повод еще раз об этом поговорить. Повод, наверное, отметить героев, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, которые защищают нашу Родину. И, как мне кажется, все-таки отношение к этому дню меняется. Это не просто выходной день. Это еще один момент, когда мы говорим о наших подвигах. Еще один момент, когда мы ближе друг к другу, когда мы объединяемся, когда мы понимаем, что мы русские».

По данным свежего опроса фонда «Общественное мнение», 72% россиян считают, что такой праздник как День единства нужен, но примерно столько же (две трети жителей страны) воспринимают его просто как дополнительный выходной. Ну и «вишенка на торте» - лишь 15% респондентов знают, что праздник приурочен к такому историческому событию как изгнание поляков и литовцев из Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского в 1612 году! 6% полагают, что праздник посвящен Октябрьской революции, а (внимание!!!) - 73% затруднились с ответом или сказали, что не знают, чему посвящен День народного единства. И как-то сам собой напрашивается вопрос: а надо ли тогда отмечать праздник, смысл которого почти никто не знает? И как так вообще вышло, что у народа так и не сформировалось этого понимания даже спустя 20 лет после учреждения праздника?

Татьяна Иванова 

Теги: #Дневной дозор #День народного единства
Источник: Псковская Лента Новостей
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