Общество

Лучших полицейских чествовали в УМВД России по Псковской области

Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов встретился с группой сотрудников, фотографии которых будут занесены на доску почета УМВД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Традиционно в канун Дня сотрудника органов внутренних дел из различных подразделений УМВД России по Псковской области выбираются кандидаты, добившиеся значительных успехов в оперативно-служебной деятельности, которые удостаиваются этого почетного права.

С приветственной речью к собравшимся обратился заместитель начальника УМВД полковник полиции Сергей Ащеулов. Он поздравил присутствующих с наступающим профессиональным праздником и пожелал виновникам торжества дальнейших успехов в службе.

Заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Збарашевский огласил приказ о занесении фотографий сотрудников органов внутренних дел на доску почета УМВД России по Псковской области с вручением им специальных свидетельств.

Под аплодисменты 27 стражам правопорядка были вручены свидетельства. Затем на фоне доски почета УМВД состоялось совместное фотографирование заместителя начальника УМВД полковника полиции Сергея Ащеулова с участниками встречи.