Общество

Детская дискотека проходит в парке аттракционов «Волшебная гора»

Детская дискотека проходит в парке аттракционов «Волшебная гора» на праздничном мероприятии в честь Дня народного единства 4 ноября, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Юным псковичам рассказали о значение праздника и провели различные танцевальные и интерактивные игры, в которых победителям выдали подарки.

Мероприятие продлится до 16:00 в парке аттракционов «Волшебная гора», адрес: город Псков, Завеличенская набережная, дом 2.

Интерактивы и выступления творческих коллективов ждут псковичей в парке аттракционов «Волшебная гора» на праздничном мероприятии в честь Дня народного единства.