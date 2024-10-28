Общество

Интерактивы и выступления творческих коллективов ждут псковичей в парке «Волшебная гора» 4 ноября

Интерактивы и выступления творческих коллективов ждут псковичей в парке аттракционов «Волшебная гора» на праздничном мероприятии в честь Дня народного единства 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации парка.

Программа

С 12:00 до 14:00 гостей ожидает:

детская анимация по мотивам «Дино-пати»;

викторина с яркими воздушными шарами в цветах российского триколора;

мини-диско для маленьких танцоров;

С 14:00 до 16:00:

концертно-развлекательная программа «Мы вместе. Мы едины»;

интерактивы и выступления творческих коллективов;

флешмоб с флажками России.

В конце мероприятия с 16:00 до 17:00 предусмотрено специальное выступление победительницы проекта «Песня для вашего столика» (НТВ), финалистки шоу «Главная сцена» (Россия 1), участницы популярных ТВ-проектов «Голос» (1 канал), «Победитель» (1 канал), «Битва хоров» (Россия 1) певицы Ксении Павроз.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00 в парке аттракционов «Волшебная гора», адрес: город Псков, Завеличенская набережная, дом 2.