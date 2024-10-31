Общество

Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

До 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт, несвоевременная уплата ведет к начислению пеней в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

«Важно помнить, что до 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Сделать это можно через сайт ФНС, Госуслуги или непосредственно в отделении налоговой службы, пишет РИА Новости. Следует помнить, что соблюдение налоговых сроков - это не только законное обязательство, но и шаг к финансовой ответственности. Не упустите возможность сделать все вовремя», — сказал он.

Депутат отметил, что несвоевременная уплата налогов ведет к начислению пеней, которые составляют 1/300 ключевой ставки Центрального банка за каждый день просрочки, что может существенно увеличить сумму задолженности.