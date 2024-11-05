Общество

Муниципальное сообщество региона выражает соболезнования в связи со смертью Павла Мищенкова

Муниципальное сообщество Псковской области выражает глубокие соболезнования в связи со смертью экс-главы Островского района Павла Мищенкова. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Фото: Telegram-канал Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

«Пройден большой трудовой путь, за время которого Павла Геннадьевича узнали и оценили множество людей – как граждан, так и руководителей различных организаций, структур, с которыми по долгу службы происходило деловое сотрудничество в решении вопросов местного значения и развитии спорта. Он был настоящим патриотом своей малой Родины – родился в Островском районе и всю жизнь работал на благо родной земли и земляков. Трудовую деятельность начал учителем в сельской школе, затем возглавил детско-юношеский спортивный клуб "Надежда", был основателем и руководителем центра "Юность" - одной из лучших баз по подготовке лыжников и биатлонистов, где набирали форму лучшие спортсмены России», – отметили в АСМО Псковской области.

Павел Мищенков был избран депутатом городского Совета и областного Совета депутатов. Глава администрации Островского района Псковской области с 2009 года по апрель 2016 года.

Почётный гражданин города Острова, вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона Псковской области. У него почетные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный работник физической культуры и спорта», «Отличник просвещения РФ», был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, золотым знаком I степени общества «Динамо» – «За заслуги в области спорта», почётным знаком «За развитие Олимпийского движения».

«Трудно говорить о нём в прошедшем времени – настолько он любил жизнь во всех её проявлениях, был человеком активной жизненной позиции, полным созидательных сил и энергии. Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной Павла Геннадьевича и выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Все, кто работал с ним, все, кто знал его, надолго сохранят о нём в своих сердцах добрую память», – добавили в Ассоциации.