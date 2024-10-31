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Умер экс-глава Островского района Павел Мищенков

Умер экс-глава Островского района Павел Мищенков. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника.

Павел Мищенков родился 13 декабря 1961 года в деревне Березница Островского района Псковской области. Выпускник школы №3 города Острова. Окончил физико-математический факультет Псковского государственного педагогического института им. С.М. Кирова.

Работал учителем в Паниковической средней школе Печорского района, Дуловской школе Островского района. В 1985 году возглавил детско-юношеский спортивный клуб «Надежда» города Острова.

С 1993 года был директором АНО СОЦ «Юность» Островского района. Был личным тренером олимпийского чемпиона Михаила Иванова.

Почетный гражданин гражданин Острова. Был вице-президентом Федерации лыжных гонок и биатлона Псковской области.

Был депутатом городского Совета и областного Совета депутатов, а также депутатом городского поселения «Остров». В марте 2007 года был избран депутатом Псковского областного Собрания В марте 2009 года был избран главой Островского района

Имеет почетные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта», «Заслуженный тренер России», «Отличник просвещения РФ».

Награжден Золотым знаком I степени общества «Динамо» «За заслуги в области спорта», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком «За развитие Олимпийского движения».