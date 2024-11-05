Общество

Псковичей приглашают на встречу с главврачом городской поликлиники 8 ноября

Псковичей приглашают на встречу с новым главным врачом Псковской городской поликлиники Максимом Борисюком 8 ноября (пятница) в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

На встрече с руководством поликлиники пациенты смогут задать любые интересующие вопросы, а также поделиться своими конструктивными предложениями по улучшению работы медицинского учреждения.

По итогам опроса о предпочтительном времени и дате встречи с руководством Псковской городской поликлиники выбрали 8 ноября в 18:00.

Напомним, что Максим Борисюк был назначен руководителем поликлиники 14 октября.