Общество

Борис Елкин о ремонте школы №2: Принимать некачественные работы мы не намерены

Программа капитального ремонта школ 2024 года подходит к своему завершению. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

По словам главы Пскова, на одном из объектов этого года – школе №23 – запланированные работы полностью закончены.

Со школой №2 ситуация более сложная, продолжил Борис Елкин.

«Подрядчик уже не первый раз срывает сроки. Однако идти у него на поводу и принимать некачественные работы мы не намерены. Совместно с прокуратурой на объекте организован ежедневный контроль. Благодаря усилиям прокуратуры вынесено судебное решение о наложении штрафных санкций на руководителя подрядной организации. Претензионная работа продолжается», - подчеркнул глава Пскова.

Отдельно он выразил благодарность родителям школьников за конструктивный диалог: несмотря на все трудности, они с пониманием реагируют на ситуацию и поддерживают позицию администрации, заметил Борис Елкин.

«Федеральная программа капремонта – очень ценная для города возможность обновить наши учебные заведения. И главным её итогом должна стать именно качественная реновация школ!» - заключил градоначальник.