Общество

Дожди со снегом прогнозируют в первой половине следующей недели

Дожди с возможным снегом в Северо-Западной части России прогнозируют в первой половине предстоящей недели. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в гидрометцентре «Фобос».

В Северо-Западном федеральном округе в понедельник вероятность осадков будет небольшой, а затем в регион прорвутся атлантические циклоны.

В первые дни недели прогнозируются дожди, местами переходящие в снег.

В первую половину рабочей недели столбики термометров покажут 0 градусов до +5 градусов тепла, затем на юго-западе возможно потепление до +2 градусов до +7 градусов тепла.