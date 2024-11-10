Мемориальную доску гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке открыли в Пскове

Митинг, посвященный открытию мемориальной доски кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке, прошел в Пскове 12 ноября у многопрофильного правового лицея №8, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Почетное право открыть памятную доску было предоставлено исполняющему обязанности председателя Псковской городской Думы Владимиру Воробьеву и отцу героя, ветерану Александру Шейке. Памятную доску ответил священник храма Александра Невского.

«Руслан был и остается образцом доблести. К великому нашему сожалению, эту утрату не восполнить. Никаким образом. Но отдать всю дань уважения и чести его заслугам мы обязаны. И сегодня, открыв эту мемориальную доску, мне хочется верить и я смею надеяться, что каждый проходящий мимо, каждый обучающийся в этой школе, той самой школе, откуда выпустился когда-то Руслан, задумается о том, как важно в свое время проявить мужество, оказавшись один на один с этим выбором, с этим очень сложным выбором, проявить мужество, не дрогнуть, так, как это сделал Руслан, пример которого сегодня стоит перед нами», - выступил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.