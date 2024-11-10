Мемориальную доску гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке открыли в Пскове

Митинг, посвященный открытию мемориальной доски кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке, прошел в Пскове 12 ноября у многопрофильного правового лицея №8, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Почетное право открыть памятную доску было предоставлено исполняющему обязанности председателя Псковской городской Думы Владимиру Воробьеву и отцу героя, ветерану Александру Шейке. Памятную доску ответил священник храма Александра Невского.
Память героя почтили минутой молчания, после чего все желающие смогли возложить цветы к мемориальной доске. В конце прошёл памятный марш.
Напомним, ранее две государственные награды, которыми псковский офицер Руслан Шейка, погибший в зоне проведения СВО, удостоен по решению президента России, губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал семье - родителям, вдове и сестрам.