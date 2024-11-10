Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Гельдт»: гостевые комнаты
Покажите нам корову!
Готовим сами: семейные завтраки
Гонки по вертикали
«Легкая кухня»: творожная запеканка
литературные премии
Реплика Губернаторопад-2024
чистый русский
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
«Истфакт» Ленин в Пскове
Дело табак
Диванное трамповедение
За мусор надо платить
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 10.11.2024 19:410 Дожди со снегом прогнозируют в СЗФО в первой половине следующей недели 12.11.2024 14:400 Госдума приняла закон о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри» 12.11.2024 14:230 Мельницу будут собирать в Пскове на конкурсе «Лучший столяр» 12.11.2024 14:210 Госдума приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола 12.11.2024 13:381 Мемориальную доску гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке открыли в Пскове 12.11.2024 13:170 Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срыва обязательств по нацпроекту «Образование»
 
 
 
Самое популярное 07.11.2024 10:274 Суд обязал снести киоски на улице Яна Фабрициуса в Пскове 11.11.2024 13:412 Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове 07.11.2024 11:101 Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 05.11.2024 15:030 Разноцветный лишай окрасил двоих псковичей 07.11.2024 11:303 Ноутбук, iPhone и кошельки изъяли у экс-замглавы Пскова в качестве доказательств 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мемориальную доску гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке открыли в Пскове

12.11.2024 13:38|ПсковКомментариев: 1

Митинг, посвященный открытию мемориальной доски кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке, прошел в Пскове 12 ноября у многопрофильного правового лицея №8, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Почетное право открыть памятную доску было предоставлено исполняющему обязанности председателя Псковской городской Думы Владимиру Воробьеву и отцу героя, ветерану Александру Шейке. Памятную доску ответил священник храма Александра Невского.

«Руслан был и остается образцом доблести. К великому нашему сожалению, эту утрату не восполнить. Никаким образом. Но отдать всю дань уважения и чести его заслугам мы обязаны. И сегодня, открыв эту мемориальную доску, мне хочется верить и я смею надеяться, что каждый проходящий мимо, каждый обучающийся в этой школе, той самой школе, откуда выпустился когда-то Руслан, задумается о том, как важно в свое время проявить мужество, оказавшись один на один с этим выбором, с этим очень сложным выбором, проявить мужество, не дрогнуть, так, как это сделал Руслан, пример которого сегодня стоит перед нами», - выступил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный. 

Память героя почтили минутой молчания, после чего все желающие смогли возложить цветы к мемориальной доске. В конце прошёл памятный марш.

 

 

 

Напомним, ранее две государственные награды, которыми псковский офицер Руслан Шейка, погибший в зоне проведения СВО, удостоен по решению президента России, губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал семье - родителям, вдове и сестрам. 

Теги: #память
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?
В опросе приняло участие 72 человека
12.11.2024, 14:510 Елена Даньшова: Обязательное распределение студентов может стать путем выхода из кадрового кризиса 12.11.2024, 14:420 Опубликован план мероприятий чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках 12.11.2024, 14:400 Госдума приняла закон о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри» 12.11.2024, 14:380 Это всегда риск — Андрей Михеев о реализации новых инвестиционных проектов
12.11.2024, 14:340 Юрий Сорокин передал два теннисных стола пушкиногорской школе 12.11.2024, 14:230 Мельницу будут собирать в Пскове на конкурсе «Лучший столяр» 12.11.2024, 14:210 Госдума приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола 12.11.2024, 14:170 Сотрудничество колледжей и предприятий может помочь в решении проблемы дефицита кадров — Елена Даньшова
12.11.2024, 14:000 Жительница Пскова обманула шесть человек при «продаже» несуществующего товара 12.11.2024, 13:490 В Псковском районе 16 ноября из-за соревнований закроют дорогу 12.11.2024, 13:450 Стройплощадку гостиницы «Космос» в Пскове подготовят к зиме 12.11.2024, 13:381 Мемориальную доску гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке открыли в Пскове
12.11.2024, 13:230 «Наезда» и негативных оценок мы не увидели — Андрей Михеев о критике «Моглино» 12.11.2024, 13:170 Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срыва обязательств по нацпроекту «Образование» 12.11.2024, 13:080 Пскович попался на уловку мошенников при покупке iPhone 13 12.11.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: «Наезд» на «Моглино» и исполнение нацпроектов в регионе
12.11.2024, 12:520 Кран упал на забор детского сада в Великих Луках 12.11.2024, 12:480 ПЛН-ТВ: Молочно-товарный комплекс «Ажово» 12.11.2024, 12:380 В состав Островской межрайонной больницы вошли пять филиалов 12.11.2024, 12:290 Псковские музыканты приглашают на концерт «Ноябрьский дождь»
12.11.2024, 12:200 Продажи елочных игрушек в начале ноября выросли на четверть 12.11.2024, 12:190 Псковское УФАС признало недобросовестным ООО «Горизонт» за отказ поставлять топливо 12.11.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об изменениях после муниципальной реформы 12.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 ноября
12.11.2024, 11:550 T2 определила самые интернет-активные села и деревни Псковской области 12.11.2024, 11:542 В Пскове 44% родителей поддержали бы запрет соцсетей для подростков до 16 лет – опрос 12.11.2024, 11:323 «Эхономика»: «Наезд» на «Моглино» и исполнение нацпроектов в регионе 12.11.2024, 11:290 «Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор
12.11.2024, 11:220 Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдёт 25-26 ноября 12.11.2024, 11:070 «Беседка»: Любовь Трифонова об изменениях после муниципальной реформы 12.11.2024, 11:000 Мошенники придумали новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах 12.11.2024, 10:520 В Псковском районе установили шесть новых туристических знаков
12.11.2024, 10:440 В Госдуме предложили сократить шестидневную рабочую неделю в декабре 12.11.2024, 10:422 Соглашение о производстве одноразовой посуды в ОЭЗ «Моглино» требуют расторгнуть через суд  12.11.2024, 10:300 Псковичка полгода не могла забрать выигранный миллион рублей 12.11.2024, 10:281 Соревнования по воздухоплаванию в Великих Луках предложили проводить дважды в год
12.11.2024, 10:160 Росгвардейцы задержали псковича за попытку украсть спиртное 12.11.2024, 10:067 Детям мигрантов могут запретить поступать в российские школы без знания государственного языка 12.11.2024, 09:530 «​​​​​​​Дневной дозор»: Нужно ли запрещать детям до 14 лет пользоваться соцсетями? 12.11.2024, 09:431 В РФ ожидают возможную нехватку своего картофеля и овощей урожая 2024 года
12.11.2024, 09:350 Мужчина сгорел в своем доме в Пушкинских Горах 12.11.2024, 09:330 «Легкая кухня»: творожная запеканка с лимонной цедрой 12.11.2024, 09:300 Всемирный день борьбы с пневмонией празднуют в ноябре 12.11.2024, 09:200 Юрий Бурлин о благоустройстве центра Пскова и проблемах избирателей
12.11.2024, 09:150 Самыми необычными грузами в РФ стали скелеты динозавров и семена томатов 12.11.2024, 09:000 Что будет, если не лечить диабет, рассказала врач 12.11.2024, 08:400 Синичкин день отмечают 12 ноября 12.11.2024, 08:220 Новый способ защиты картофеля от болезней обнаружили в России
12.11.2024, 08:000 Двух владельцев учреждений общепита в Пскове накажут за незаконное привлечение к работе шеф-поваров и официанта 12.11.2024, 07:300 Псковская область стала участником международной программы «Классная страна» 12.11.2024, 07:000 Литературно-поэтическую композицию, посвящённую Зинаиде Гиппиус, подготовили в псковском колледже искусств 11.11.2024, 23:280 В возрасте 94 лет скончался ученый-биолог, бард и автор песни «Александра» Дмитрий Сахаров
11.11.2024, 22:000 Сколько нужно денег для запуска своего продукта на маркетплейсе, рассказал эксперт 11.11.2024, 21:590 Уроженка Пскова стала победительницей в конкурсе руководителей на 11-ом слете студенческих отрядов СЗФО 11.11.2024, 21:590 Культурные инициативы стали темой встречи псковского омбудсмена и директора президентского фонда 11.11.2024, 21:400 Среди первых участников новогоднего конкурса Музея Победы оказались псковичи 
11.11.2024, 21:200 В Псковском филиале Университета ФСИН состоялся день открытых дверей 11.11.2024, 21:180 В Пскове прошла лекция о фиджитал-спорте 11.11.2024, 21:000 Более 50% псковских пользователей подключены к приложению «Госуслуги. Дом» 11.11.2024, 20:560 Около 80 км прибрежных территорий Псковской области очищено по акции «Вода России»
11.11.2024, 20:500 Рейтингомер: проблемный нацпроект, медийная «некрофилия» и разгадка визита Собчак. ВИДЕО 11.11.2024, 20:400 Псковичи могут присоединиться к конференции по молодежной политике в Петербурге 11.11.2024, 20:200 Торжественное собрание и награждение прошло у псковских транспортных полицейских 11.11.2024, 20:001 При нехватке денег 83% жителей СЗФО экономят на одежде и аксессуарах — опрос
11.11.2024, 19:400 В Музее истории псковских железнодорожников прошел день памяти 11.11.2024, 19:390 Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезнувшем в Великолукском районе подростке 11.11.2024, 19:200 Поучаствовать в конкурсе «Арт-краеведение» предлагают псковичам  11.11.2024, 19:000 Участники акции «БумБатл» из Псковской области уже собрали более 35 тонн макулатуры
11.11.2024, 18:561 Перебои с вещанием каналов цифрового ТВ возможны в Пскове и Псковском районе 12 ноября 11.11.2024, 18:400 Старшеклассникам из Псковской области предлагают поступить в вуз МЧС 11.11.2024, 18:352 Рейтингомер: проблемный нацпроект, медийная «некрофилия» и разгадка визита Собчак 11.11.2024, 18:200 Курьера мошенников в Пскове оштрафовали на 40 тысяч рублей
11.11.2024, 18:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 12 ноября 11.11.2024, 18:163 Пресс-секретаря певца SHAMAN могли отравить 11.11.2024, 18:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 ноября 11.11.2024, 18:060 «Постскриптум»: Нацпроекты в Псковской области, завершение «дистанционки» и камбэк Трампа. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru