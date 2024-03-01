Общество

Михаил Ведерников передал семье погибшего псковского военнослужащего две государственные награды.

Две государственные награды, которыми псковский офицер Руслан Шейка, погибший в зоне проведения СВО, удостоен по решению президента России, губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал семье - родителям, вдове и сестрам - 1 марта, в региональный день памяти подвига воинов-десантников 6-й роты. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Руслан Шейка стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно). Высокую государственную награду губернатор вручил матери. Еще при жизни Руслан Шейка был удостоен и медали Суворова, которая сегодня передана вдове.

«Во время участия в специальной военной операции Руслан выполнял самые сложные боевые задачи и делал это талантливо. Но самое главное, очень бережно относился к личному составу. Это был настоящий командир. Для нас он навсегда останется Героем. Немного таких командиров и немного таких бойцов. Мы обязательно продумаем, как увековечить его память», — подчеркнул губернатор.

После официальной церемонии Михаил Ведерников побеседовал с семьей погибшего военнослужащего. В ходе доверительного разговора один из важных вопросов, на который акцентировали внимание родители, касался увековечения памяти Руслана. Глава региона заметил, что этот вопрос обязательно будет проработан, чтобы о мужестве их сына горожане всегда помнили. Михаил Ведерников также пообещал, что семье будет оказана комплексная поддержка, в том числе и через Фонд «Защитники Отечества».

«Мы всегда рядом и вы всегда можете на нас рассчитывать. Это не пустые слова», — заключил Михаил Ведерников. Родные в свою очередь поблагодарили за поддержку и внимание.