Умер телеведущий Алексей Зимин

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«Читающий карандаш» появился в библиотечном фонде Пскова

Концерт Наташи Королевой в Пскове перенесен из-за допроса в суде по делу об убийстве Игоря Талькова

В РФ к 2030 году модернизируют около 300 центров карьеры при вузах

Ход реализации нацпроекта «Экология» в Псковской области в 2024 году обсудят в пресс-центре ПЛН

До +7 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 14 ноября

Более 2750 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю