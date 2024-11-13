Умер телеведущий Алексей Зимин

Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин, сообщил журналист Роман Лошманов в Telegram-канале.
«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — написал он.
Зимин работал литературным редактором и заместителем главного редактора журнала «Афиша», главным редактором журналов GQ, Gourmet, «Афиша-Мир» и «Афиша-Еда», обозревателем «Коммерсанта» и «Ведомостей». Вел телепрограмму «Готовим с Алексеем Зиминым», написал несколько книг. Занимался ресторанным бизнесом, пишет РИА Новости.
С 2015 года жил в Лондоне, занимался ресторанным и медиа-проектом Zima.