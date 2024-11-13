Общество

Врач рассказал псковичам, как защититься от пневмонии

Пневмония может передаваться от человека к человеку по воздуху, рассказала исполняющий обязанности заведующей пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы Елена Мурашова.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице, лечение пневмонии в стационаре длится от 7 до 14 дней в зависимости от возбудителя заболевания и индивидуальных особенностей пациента. Атипичная пневмония требует, в среднем, 14-дневного курса. Врачи настоятельно рекомендуют не выписывать пациента раньше 7 дней для минимальной антибактериальной терапии.

Не всегда пневмония требует госпитализации. Однако пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями нуждаются в обязательном наблюдении и могут потребовать внутривенного лечения антибиотиками. Важно помнить, что даже у молодых людей состояние может резко ухудшиться.

Что касается выписки: клиническими критериями являются отсутствие лихорадки и нормальные лабораторные показатели. Сохраняющийся после выписки кашель может продолжаться до 3-4 недель и не всегда является признаком недолеченности.

Инкубационный период для атипичной пневмонии варьируется от нескольких дней до двух недель.

«Заболеваемость внебольничной пневмонией до сих пор держится на высоком уровне. Снизить риск заражения, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей, можно с помощью профилактических мер. Например, вакцинации», - заключила Елена Мурашова.