Общество

С сентября в псковскую инфекционку поступило почти 1000 пациентов с пневмонией

В Псковской областной инфекционной клинической больнице наблюдается рост госпитализаций с пневмонией. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

С сентября в больницу было госпитализировано более 950 человек с внебольничной пневмонией. Только за последнюю неделю количество пациентов увеличилась на 250.

Эти цифры значительно превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

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Напомним, школы Пскова на этой неделе вышли с дистанционного обучения, которое было введено из-за вспышки внебольничной пневмонии.