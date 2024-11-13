С сентября в псковскую инфекционку поступило почти 1000 пациентов с пневмонией

В Псковской областной инфекционной клинической больнице наблюдается рост госпитализаций с пневмонией. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
С сентября в больницу было госпитализировано более 950 человек с внебольничной пневмонией. Только за последнюю неделю количество пациентов увеличилась на 250.
Эти цифры значительно превышают показатели аналогичного периода прошлого года.
Напомним, школы Пскова на этой неделе вышли с дистанционного обучения, которое было введено из-за вспышки внебольничной пневмонии.