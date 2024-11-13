Общество

«Дневной дозор»: Почему пропадают дети?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему пропадают дети?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Уже вторую неделю Псковская область «гудит» по поводу исчезновения 17-летнего подростка в Великолукском районе. 3 ноября Максим Новинский поехал с друзьями на дачу в деревню Немково, ушел в три часа ночи, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Родственники парня не находят себе места, его разыскивают полиция и поисковики. Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области возбуждено уголовное дело. Инцидент взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. И с учетом резонансности случая, и с учетом обращения родственницы Максима, которая пожаловалась, что действенных мер к розыску ее племянника не принимается.

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Беда в том, что случаи исчезновения детей фиксируются регулярно. Ежегодно на территории России пропадают от 30 до 45 тысяч детей. К счастью, силами органов правопорядка и волонтеров практически все они вскоре находятся. В Псковской области - тоже. Но, кроме Максима Новинского, в нашем регионе все еще не найдены 4 человека, которые пропали в разные годы, будучи еще детьми. Самая резонансная история случилась в Великих Луках в январе 2007 года: к десятилетним Валентине Корик и Павлу Матросову во дворе подошел мужчина. Представившись московским режиссером, он позвал детей на съемки. С тех пор ребят больше не видели. Еще два ребенка пропали в Себежском районе: до сих пор неизвестно, что случилось с Кристиной Беляцкой, которая исчезла в октябре 2010 года, и с Алексеем Полевым, который в 2014 году сбежал из приюта в Сосновом Бору.

По каким причинам чаще всего пропадают дети? Часто ли они сбегают из дома по собственной воле, и что их на это толкает? Насколько результативно в псковском регионе ведется работа по их поиску? И что делать, чтобы случаев исчезновения детей, вне зависимости от причин, было меньше? Об этом - в программе «Дневной дозор».

С начала года до 1 ноября в полицию поступило более 140 сообщений о розыске пропавших несовершеннолетних жителей региона. Все потеряшки оперативно найдены, в большинстве случаев — в течение суток. 18 из этих детей уходили неоднократно, 3 человека — четыре раза, 1 — шесть раз. По каким причинам чаще всего уходят и что в таких случаях делать родителям, рассказывает начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Как правило, в нашем регионе дети уходят из дома самостоятельно вследствие какого-то конфликта с родителями или неблагоприятной семейной ситуации. Однако есть категории детей, которые уходят из дома за компанию вместе со своими сверстниками, друзьями со двора или одноклассниками. УМВД России по Псковской области призывает всех родителей в случае самовольного ухода ребенка из дома не ждать сутки, двое или трое, а сразу обращаться в полицию, при себе иметь свежую фотографию ребенка, по которой можно было бы максимально просто его узнать. Кроме того, необходимо детально описать, в чём был одет ребенок в момент ухода, имелись ли при нем какие-либо вещи, которые помогут быстро его идентифицировать. Например, яркие кроссовки, шапка или рюкзак, которые помогут быстро его найти».

Почему дети сбегают из дома? Тут все зависит от возраста ребенка и от обстановки в семье, отмечает семейный психотерапевт Румия Калинина.

«Если мы берём маленьких детей, допустим, до 10 лет, то это могут быть импульсивные поступки, связанные с любопытством или предложением друга. Если мы говорим о подростках, начиная с 11−12 лет, то это могут быть как импульсивные уходы, так и продуманные. Импульсивные уходы чаще связаны с обидами или страхами. Например, поссорился с родителями, обиделся и ушёл с идеей, что они узнают, пожалеют и поймут, что были неправы. Либо это может быть связано со страхом. Ребёнок получил двойку и боится криков или физических наказаний. И он не хочет возвращаться домой. Продуманные уходы из дома в подростковом возрасте происходят, когда подросток готовится. Но, скорее всего, это уже накопленные обиды. Когда ребёнок или подросток приходит к выводу, что ему плохо дома и лучше быть в другом месте, а не в семье, это может быть подготовленный уход из дома. Он может копить деньги и запасать еду. Важно уважительное отношение к ребёнку, чтобы он не сомневался в своей важности для родителей и в их любви».

Глобальной причиной побега детей из дома является отсутствие взаимопонимания с родителями, и эта беда может коснуться любой семьи вне зависимости от уровня социального благополучия. Бывает, что в семье с достатком «не очень», и родители озадачены какими-то бытовыми вопросами, но все равно детей любят, и дома царит атмосфера тепла и взаимопонимания — из таких семей дети не убегают, подчеркивает старший инспектор отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, кандидат психологических наук Лариса Котелевская. Также она назвала воспитательную меру, которая больше всего обижает детей и вынуждает их на побег из дома.

«Им надо создать дома такую атмосферу, чтобы не было желания убегать. Это, конечно, сложно, но это делать необходимо. И здесь речь идет о том, чтобы уважать ребёнка, любить его, проявлять любовь. Каждый родитель скажет, что он, конечно же, любит своего ребёнка, но не каждый умеет выразить свою любовь. Часто с целью воспитания, в каком-то неправильном понимании этого процесса, происходят наказания, унижение ребенка, неуважение его личностного пространства, сравнения и моральное давление. Это все не способствует хорошим отношениям. И, конечно, из-за этого дети могут убегать. В последнее время популярная воспитательная мера — это отобрать телефон у ребёнка, а там же вся жизнь, не только у детей, но и у взрослых. Это личная вещь ребёнка, особенно если он его купил на подаренные деньги, которые он долго копил, это неправильно. Это очень часто способствует тому, что это последняя капля, и всё, ребёнок убежал».

Желание привлечь внимание к себе, быть взрослым, неразделенная любовь, жестокое обращение в семье, давление и гиперопека со стороны родителей — такие причины ухода детей из дома перечислила директор псковской гимназии №29 Елена Синева. Бывает, уходя из дома, подростки просто хотят сменить обстановку, чтобы забыться. Что требуется для того, чтобы такого не происходило? В первую очередь, теплота, забота и внимание к внутреннему миру ребенка. Причем как со стороны семьи, так и со стороны школы, отмечает Елена Синева и делится опытом, как эта работа выстроена в 29-й гимназии.

«Наша главная задача — это наиболее близкое взаимодействие с семьёй. Мы изучаем семьи, составляем социальные паспорта. Соответственно, каждый классный руководитель вместе со службой сопровождения знает каждую семью и оказывает поддержку в особо серьёзных, тяжёлых ситуациях. Стараемся обратить внимание. Нам доступны выходы в семьи для изучения социально-бытовых условий. Есть семьи, которые открыты и принимают нас, рассказывают о проблемах, просят помощи. Есть семьи достаточно закрытые, но мы этому тоже рады, что они открыли нам дверь, поговорили с нами хотя бы на пороге. Но мы уже на "заметочку" ставим такую семью и очень внимательно относимся к внешнему виду ребёнка, к его поведению, отношению к учёбе. И работаем как с ребёнком, так и с родителем, в том числе с помощью комиссии по делам несовершеннолетних».

Начальник отдела по профилактике социального сиротства АНО «Ресурсный центр "Дети в семье"» в Нижегородской области Алина Чернова, которая долгое время работала в Детской деревне SOS Псков, разделяет мнение предыдущих спикеров, что главная причина исчезновения детей кроется в семье. Именно оттуда надо начинать распутывать клубок в попытках вернуть его обратно. Что же касается профилактики, эта работа не должна вестись для галочки, и одним из факторов успешности этой работы является человеческое неравнодушие. Комментарий Алины Черновой.

«Профилактика не может работать в формате "дети, вы не убегайте, и все будет хорошо". Если ребенок убегает, значит, ему плохо, и он бежит в попытке найти место, где будет хорошо, или в попытке привлечь внимание к себе. Есть и такие случаи. Профилактика и важный аспект участия общества - это реакция. Чтобы мы замечали, что дети находятся не в то время и не в том месте. Если дети находятся в темноте, на опасных объектах, если это маленькие дети, не очень маленькие, нужно, чтобы мы реагировали на это, спрашивали: "Ты что здесь делаешь? Где твои родители? Что происходит?". К сожалению, даже в моей практике есть такие ситуации, когда ребенок ушел из дома, достаточно маленький, 8−9 лет, и вот он сидит в парке на скамейке, уже темно, и все люди проходят мимо. Да, может быть, он и ждет, что кто-то отреагирует, но все проходят мимо. Поэтому я чисто по-матерински думаю, что если такое происходит, очень хочется просто больше неравнодушных людей, чтобы не только полиция и поисковые отряды наших детей искали, а еще и просто люди обращали внимание на детей».

Но есть случаи, когда дети уходят из дома не по своей воле, а ведутся на уловки незнакомцев. Какие дети в данной ситуации находятся в группе риска, рассказала психотерапевт Румия Калинина.

«Маленький ребенок более доверчив, его легче убедить в чем-то. Это задано социумом, что взрослым нужно доверять. А если мы берем более старших детей, то в группе риска находятся послушные дети, которые привыкли, что не могут высказать свое мнение, свое желание, что им что-то не нравится. Они воспитаны в таком духе, что важно слушаться взрослых. Тогда у них нет навыка говорить "нет" или спорить со взрослыми. Нередко я вижу детей, которые очень активны, и как только взрослые просят о чем-то, ребенок тут же идет и рассказывает родителям. То есть они этого не боятся - рассказать. Пусть даже им велели не говорить родителям, или они чувствуют, что им что-то не нравится, они делятся этим. В таком случае преступное действие взрослых не заходит далеко или даже пресекается. А послушный ребенок, который считает, что взрослый всегда прав, действительно не будет рассказывать».

Ее мысль продолжила старший инспектор отдела криминалистики Следственного управления по региону Лариса Котелевская, отметив, что детям надо рассказывать простейшие правила поведения, чтобы уберечь себя от воздействия со стороны нехороших людей, а может даже и сохранить себе жизнь.

«Нужно здесь разъяснять, что уходить с чужими людьми, доверять им, брать что-то от них нельзя. То есть это наша работа, работа взрослых, которая должна вестись с самого детства. А если так получилось, что ребенок ушел, каждый должен знать, что надо постараться попасть в какое-то людное место, обратиться за помощью к людям, зайти в магазин, в общественное место, в банк, куда угодно. И попросить помощи».

Любовь, доверительные отношения и поддержка по отношению к своим детям - именно по этому пути надо идти, чтобы случаев исчезновения детей было как можно меньше. В этом уверена уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции, многодетная мать Елена Полонская. Ребенок не должен бояться раскрыть родителям свои обиды и переживания. А еще, по ее мнению, взрослым важно проявлять внимание не только к своим, но и к чужим детям, да и в целом быть более сострадательными.

«Если ребёнок будет чувствовать поддержку в семье и будет понимать, что его поддержат таким, какой он есть, и даже с плохим поступком ему подставят плечо, возможно, поругаются, но потом своё плечо в любом случае родители подставят, тогда, я думаю, что будет меньше таких проблем. Очень часто взрослые становятся невольными свидетелями совершаемого насилия, каких-то противоправных действий в отношении чужих детей, и тут мы, взрослые, можем прийти на помощь. Мы должны понимать, что нашему ребенку тоже кто-то поможет в определенный момент жизни. Поэтому чувство сострадания, любви к ближнему, не только к своему члену семьи, но и ко всему обществу, должно присутствовать у нас всех».

Каждый год на территории России в силу разных причин пропадает по разным оценкам от 30 до 45 тысяч детей. Силами органов правопорядка и волонтеров практически все они достаточно быстро находятся, но в этом плане родители должны понимать, что многое зависит от них самих — от того, насколько комфортно ребенок чувствует себя в семье, насколько он откровенен и не боится поделиться какими-то переживаниями. Из благополучных в этом плане семей дети не убегают. Да и многих случаев, когда дети терялись сами по себе или становились предметом преступного интереса незнакомцев, тоже можно было бы избежать, если бы родители и учителя разъяснили детям простейшие правила поведения.

Татьяна Иванова