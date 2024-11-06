Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезнувшем в Великолукском районе подростке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о безвестном исчезновении подростка в Псковской области.
В комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России обратилась жительница Псковской области. Она сообщила, что 4 ноября текущего года ее 17-летний племянник вышел из дома в деревне Немково, после чего пропал. Отмечается, что действенных мер к розыску мальчика не принимается.
Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальной сети. В СУ СК России по Псковской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрия Егорова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что Максим Новинский пропал в Великолукском районе.
Семья пропавшего подростка Максима Новинского ищет любую информацию от водителей, которые проезжали с 2:00 до 8:00 4 ноября от деревни Задёжа до Великих Лук, а также через зелёную зону и ВЗВА (ЗЭТО), сообщили Псковской Ленте Новостей родственники подростка.
Тех, кто был тем утром в указанном районе и готов помочь, просят обращаться по телефонам поискового отряда «След»: +7(911)376-76-76 и полиции 8(81153)5-27-94.
По факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.