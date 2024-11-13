Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как ТОСы развивают территории?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гости студии – глава Великолукского района Алексей Кузьмин, председатель ТОС «Старый дворик» Великолукского района Татьяна Козлова, депутат Собрания депутатов Пустошкинкого района Дмитрий Бугряков. Они расскажут о комплексном подходе к реализации проектов – как ТОСы развивают территории?

По каким направлениям работают ТОСы? Какой в целом эффект от их деятельности? Прослеживается ли комплексный подход к развитию территорий с учетом деятельности ТОС? На эти и другие вопросы наши сегодняшние спикеры ответят в беседе с Любовью Кузнецовой.