Общество

Forbes подготовил рейтинг из 167 лучших работодателей России

Forbes опубликовал рейтинг из 167 лучших, на его взгляд, работодателей России. Список разбит на четыре категории: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

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«Платиновый» статус получили 26 компаний, среди которых «Сбер», «Яндекс», «Авито», «Лаборатория Касперского». «Золотой» достался «Аэрофлоту», «2ГИС», «Газпрому», «Магниту» и еще 66 работодателям.

Помимо прочего, журнал оценивал все компании по основным критериям ESG-повестки, которая включает «экологию» (E), «сотрудников и общество» (S) и «корпоративное управление» (G), пишет РИА Новости.

В октябре Forbes составил рейтинг самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2023 года, первую строчку в котором занял «Газпром». При этом, как заявили в издании, убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса.