Общество

Фильм о великолукском «Иване Сусанине» будут снимать в Куньинском районе

В Куньинском районе пройдут съемки фильма «Семь верст до рассвета», сообщается в Telegram-канале главы района Олега Лебедева.

Фото: Telegram-канал Олега Лебедева

Кинокомпания «Студия «Река» приступила к производству художественного фильма под рабочим названием «Семь верст до рассвета» о героическом подвиге Матвея Кузьмина в годы Великой Отечественной войны. Режиссер-постановщик Александр Андреев. Оператор-постановщик Елена Метла. Часть съемок планируется провести в окрестностях деревни Клин.

«"Сынки, родные, не жалейте меня – бейте гадов!" – говорят, это были последние слова 83-летнего деда Кузьмича перед гибелью», - пишет глава района.

Напомним, что 14 февраля 1942 года Матвей Кузьмин в районе Малкинских высот в нескольких километрах от Великих Лук повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В ходе боя часть фашистов была убита, другие взяты в плен. Матвей Кузьмин погиб. 9 мая 1965 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Напомним, что ранее ПЛН-ТВ подготовило видео в рамках проекта «Истфакт», в котором подробно отражена биография и подвиг Матвея Кузьмина.