Общество

Вечер памяти композитора Александра Роора прошел в ГКЦ

Вечер памяти псковского композитора, почетного гражданина города Пскова Александра Роора прошел в Городском культурном центре, сообщается в Telegram-канале уполномоченного по права ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

Александр Роор. Фото: страница Анны Роор в социальной сети «ВКонтакте»

«Год назад ушёл из жизни прекрасный человек, мудрый наставник, профессиональный дирижёр, руководитель духового оркестра Псковского детского дома "Геликон", Почётный гражданин города Пскова, Александр Петрович Роор», - пишет омбудсмен

Напомним, что композитор скончался в 2023 году в возрасте 73 лет