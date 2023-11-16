Общество

Скончался известный композитор, почетный гражданин города Пскова Александр Роор

Заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Пскова Александр Роор скончался сегодня, 16 ноября, в возрасте 73 лет. Об этом сообщила его дочь Анна Роор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Роор. Фото: страница Анны Роор в социальной сети «ВКонтакте»

«Сегодня ушел папа. 1.01.1950-16.11.2023», - написала она.

Александр Poop родился 1 января 1950 года в городе Салехарде Тюменской области.

В 1970 году окончил Псковское музыкальное училище с присвоением квалификации «артист оркестра, преподаватель детской музыкальной школы, руководитель духового оркестра»; в 1980 году - Высшую профсоюзную школу культуры с присвоением квалификации «организатор-методист культурно-просветительской работы высшей категории».

В 1967-1970 годах работал артистом эстрадного оркестра, в 1970-1972 годах проходил срочную военную службу музыкантом военного оркестра 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии. В 1972 году создал и был художественным руководителем псковского вокально- инструментального ансамбля «Экспромт». В 1981-1989 годах работал художественным руководителем Псковского Дома культуры строителей. В 1989 году стал первым директором единственной в Псковской области музыкальной школы духовых инструментов.

Был режиссером и автором сценариев популярных в Пскове молодежных зонг-митингов «Музыка. Молодость. Мир», организовывал и проводил концерты, посвящённые Дню Победы, а также Пушкинским праздникам поэзии.

В 1996 году создал Псковский областной симфонический оркестр, директором которого был до 2005 года. В 2016 году интервью «Псковской правде», посвященном 20-летию оркестра, Александр Роор вспоминал: «В 90-е годы область была нищая, город — банкрот, но именно в этот время родился Псковский областной симфонический оркестр. Когда я в первый раз собрал музыкантов, — сначала в штате было 57 штатных единиц, и выступил перед ними с пламенной речью, то сразу сказал: зарплаты будут маленькие, но если мы этого не сделаем сейчас, то ещё тысячу лет в Пскове оркестра не будет».

Сегодня областной симфонический оркестр называется Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, он живет и работает, продолжая славные традиции, заложенные его создателями.

Александр Роор — композитор, он автор музыки к 16 спектаклям Псковского областного театра кукол.

А с 2004 года он работает в должности педагога дополнительного образования — руководителя детского духового оркестра «Геликон», созданном им при Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова.

За годы работы в детском доме (в таком статусе изначально работал Центр помощи детям) А. П. Poop сумел создать слаженный духовой оркестр из ребят, ранее никогда не игравших на музыкальных инструментах. Его ученики неоднократно становились лауреатами и дипломантами международных конкурсов исполнителей на духовых инструментах. В 2013 году оркестр стал лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса «Созвездие» в г. Москве, неоднократно бывал «Геликон» и на зарубежных гастролях. Многие воспитанники Александра Роора связали свою профессиональную судьбу с музыкой.

Александр Роор награждён знаками Министерства культуры СССР и ВЦСПС. Дважды, в 1997 и 2005 годах, удостаивался звания лауреата премии администрации Псковской области «За заслуги в области музыкального искусства».

В 1999 году А. П. Роору было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

К 1100-летию первого упоминания Пскова в летописи он был награждён юбилейной медалью, его имя занесено в «Золотую летопись г. Пскова». В 2005 году Александр Роор был удостоен медали «За заслуги перед г. Псковом».

В 2006 и 2013 годах А. Роору присуждалась премия администрации Псковской области для поддержки одарённых детей и педагогических работников.

18 июля 2014 года на 46-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва Александру Роору присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

В декабре 2020 года Александру Роору была вынесена благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина.