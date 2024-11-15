Общество

Правительство РФ направит финансирование на поддержку санавиации в Псковской области

Правительство РФ направит финансирование на обеспечение работы санитарной авиации в ряде регионов, сообщил в субботу сайт кабинета министров.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В частности, средства будут направлены 10 субъектам: республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Якутии, Забайкальскому краю, Амурской, Владимирской, Магаданской, Псковской и Сахалинской области, пишет «Интерфакс».

Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в состав нацпроекта «Здравоохранение», добавили в правительстве.

Напомним, что в августе более 10 человек были доставлены санитарной авиацией Территориального центра медицины катастроф из Гдовской районной больницы в Псковскую областную клиническую больницу.

Услуги санитарной авиации предлагают в Пскове и Псковской области, возможна транспортировка в другие регионы России. Медицинская бригада находится рядом с пациентом на протяжении всего пути, включая перелет.