Санавиация за август доставила из Гдова в Псков 10 пациентов

В августе более 10 человек были доставлены санитарной авиацией Территориального центра медицины катастроф из Гдовской районной больницы в Псковскую областную клиническую больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
У всех пациентов были острые нарушения мозгового кровообращения и сердечно-сосудистые катастрофы.
Напомним, услуги санитарной авиации предлагают в Пскове и Псковской области, возможна транспортировка в другие регионы России. Медицинская бригада находится рядом с пациентом на протяжении всего пути, включая перелет.