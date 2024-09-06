Общество

Санавиация за август доставила из Гдова в Псков 10 пациентов

В августе более 10 человек были доставлены санитарной авиацией Территориального центра медицины катастроф из Гдовской районной больницы в Псковскую областную клиническую больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

У всех пациентов были острые нарушения мозгового кровообращения и сердечно-сосудистые катастрофы.

Напомним, услуги санитарной авиации предлагают в Пскове и Псковской области, возможна транспортировка в другие регионы России. Медицинская бригада находится рядом с пациентом на протяжении всего пути, включая перелет.