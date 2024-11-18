Общество

Профилактическая операция «Чистое поколение» прошла в Псковском районе

Профилактическая операция «Чистое поколение» прошла с 11 по 20 ноября на территории Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Цель мероприятия - профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и предотвращение их потребления среди несовершеннолетних и молодежи.

В Тямшанской гимназия 19 ноября сотрудники НКОН ОМВД России по Псковскому району провели антинаркотические лекции и беседы с учениками. На этих занятиях обсуждались негативные последствия употребления наркотиков и ответственность за участие в их незаконном сбыте.

Как отметили в ОМВД, операция направлена на предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере наркотиков, а также на борьбу с вовлечением молодежи в преступную деятельность, связанную с наркотиками.