Общество

Игорь Дитрих: Слабовидящие люди очень сильны духом

Слабовидящие люди сильны духом. Они на своем примере показывают, что надо поддерживать друг друга и не опускать руки, заявил депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, который сегодня, 21 ноября, посетил празднование 80-летия с момента образования Псковской областной организации Всероссийского общества слепых, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«Сегодня проходит празднование 80-летия образования Псковской областной организации Всероссийского общества слепых, и надо отметить, что это одна из первых общественных организаций, которая появилась в Псковской области еще в 1944 году. В послевоенные годы и потом по разным обстоятельствам слабовидящих людей у нас достаточно много. Конечно, опыт организации за многие десятилетия накоплен такой, что они и друг другу помогают, и могут участвовать во всевозможных проектах, конкурсах, участвовать в общественной жизни города, у них есть свои предприятия. Люди трудоустраиваются, обучаются, могут заниматься спортом. И вообще в общественной жизни они поддерживают друг друга, потому что слабовидящие люди - очень сильные духом. Они на своем примере показывают, что не надо опускать руки, надо заниматься вместе со своими друзьями делом, и общество это видит, оценивает и, конечно, помогает», - сказал Игорь Дитрих.

Напомним, торжественное мероприятие проходило в Городском культурном центре Пскова.