80-летие областной организации Всероссийского общества слепых отметили в Пскове

В Городском культурном центре Пскова 21 ноября состоялось празднование 80-летия с момента образования Псковской областной организации Всероссийского общества слепых, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
С приветственной речью выступил полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе Алексей Колосов.
В продолжение праздника прошло награждение самых активных участников Псковской областной организации Всероссийского общества слепых грамотами, подарками и памятными знаками.
В торжестве приняли участие депутат Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.