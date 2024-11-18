80-летие областной организации Всероссийского общества слепых отметили в Пскове

В Городском культурном центре Пскова 21 ноября состоялось празднование 80-летия с момента образования Псковской областной организации Всероссийского общества слепых, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С приветственной речью выступил полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе Алексей Колосов.

«Я участвую в замечательном торжественном вечере, посвященном 80-летию. Вспоминаю, участвовал 5 лет назад. По-моему, 10 лет назад тоже участвовал, но это уже не так хорошо помню. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в славный город Псков, такой красивый, замечательный город, красивый своей древностью, такой неприглядной, но очень эмоциональной красотой. И в этом плане, конечно, каждое посещение для меня - это очень большое событие в жизни. От всей души поздравляю вас и хочу пожелать вам крепкого здоровья. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - выступил Алексей Колосов.