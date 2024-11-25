Общество

«Дневной дозор»: Чиновники на исповеди у полиграфа

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости проверок чиновников на детекторе лжи. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1

С коррупцией в России борются с незапамятных времен. Еще в 1648 году Москва пережила Соляной бунт, который сегодня назвали бы антикоррупционным. Тогда население восстало против коррупции и самоуправства некоторых бояр. В то время царь Алексей Михайлович вынужден был отдать на растерзание толпы двух «оборотней в кафтанах» - начальников Земского и Пушкарского приказов, которые, по выражению немецкого путешественника и географа Олеария, ревностно «скоблили кожу с народа». Но проблема не решилась. «Если я усну и проснусь через 100 лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: воруют», — это крылатое выражение русского языка приписывают то писателю Салтыкову-Щедрину, то историку Николаю Карамзину.

Проблема коррупции в нашей стране актуальна и по сей день. Ужесточение законодательства не помогает, многие чиновники чувствуют свою безнаказанность, рассчитывая, что им удастся избежать ответственности или отделаться «минималкой». За примером далеко ходить не надо. На счету бывшего заместителя главы администрации Пскова - экс-начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого несколько эпизодов получения взятки. Благодаря преступному взаимодействию с подрядными организациями он разжился на швейцарские часы, массажное кресло, автомобиль, автоприцеп и гидроцикл. Правда, радоваться обновкам ему пришлось недолго — с марта текущего года бывший чиновник находится под стражей, идет суд.

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Как говорит статистика и множество примеров, проблема коррупции в России не просто актуальна, а развивается по нарастающей. Не случайно о способах снижения градуса коррупционности уже задумываются не только на федеральном уровне, но и в отдельно взятых регионах. Например, московских чиновников проверяют на полиграфе еще с 2010 года. Такое испытание проходят не все госслужащие подряд, а лишь сотрудники органов исполнительной власти, участвующие во всевозможных торгах и госзакупках. «Ни один руководитель контрактной службы не может быть назначен на должность без прохождения процедуры полиграфа», - говорит руководитель московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. В его ведомстве уже четыре года работает отдел, выясняющий склонность чиновников к коррупционной деятельности, и одним из первых проверку на детекторе лжи прошел сам Геннадий Дёгтев.

А с 1 января 2025 года систему проверки чиновников с помощью полиграфа собираются ввести в Самарской области. «Детектор лжи» будет использоваться в конфликтных ситуациях при подозрении в коррупции. Проверки планируют проводить регулярно - примерно раз в полгода. Обещают, что все будет добровольно, личная жизнь чиновников при прохождении полиграфа затрагиваться не будет. Может, имеет смысл масштабировать эту практику на все регионы, в том числе прогонять через полиграф и псковских чиновников? Поможет ли это в борьбе с коррупцией? Или это не такой уж эффективный инструмент, потому что полиграф можно обмануть? Об этом — в программе «Дневной дозор».

За первое полугодие 2024 года Следственным комитетом России в суды направлено на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за тот же период прошлого года. К уголовной ответственности по этим делам привлечено почти 7 тысяч человек. Среди направленных в суд преобладают дела о взяточничестве. При этом возросло число уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. Что же касается Псковской области, то, по данным прокуратуры Псковской области, число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности за год увеличилось с 40 до 54. Рост отмечается по фактам мошенничества, получению и даче взяток и мелким взяткам. Комментарий старшего помощника прокурора Псковской области Рахибы Сулеймановой.

«Приведу статистику за шесть месяцев этого года. За этот период на территории области зарегистрировано 54 коррупционных преступления, из них 13 мошенничеств. Присвоение и растрата - восемь фактов, один коммерческий подкуп, восемь получений взятки, дача взятки - 14 фактов. Посредничество во взяточничестве - одно преступление и девять фактов мелкой взятки. Стоит отметить, что увеличение числа регистрируемой преступности произошло за счет выявленных фактов мошенничества и взяточничества. Ущерб, причиненный в результате совершения коррупционных преступлений, по делам, оконченным производством и приостановленным, за этот период составил более 16 миллионов и 400 тысяч рублей. Продолжается работа по выявлению нарушений в сфере противодействия коррупции, установлены факты неурегулирования конфликта интересов, неуведомления о склонении к совершению коррупционных нарушений, пользования иностранными финансовыми инструментами, реализованы полномочия по контролю за расходами, имеется практика увольнения чиновников в связи с утратой доверия посредством обращения в судебные инстанции».

Вопрос использования полиграфа в правительстве Псковской области в настоящее время не рассматривается, сообщил начальник управления по вопросам противодействия коррупции Геннадий Егоров. Дом Советов для начала посмотрит на опыт внедрения этого механизма в других регионах, а потом уже решит, нужно проверять на детекторе лжи псковских чиновников или нет. И для такого осторожного подхода есть причины. Комментарий Геннадия Егорова.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Психофизиологические исследования при помощи полиграфа предназначены для оценки достоверности полученной информации, проводятся как во многих зарубежных государствах, так и в Российской Федерации. Однако несмотря на достаточно длительный период использования полиграфа в процедурах приема на работу и поступления на государственную муниципальную службу в России, федеральный закон о применении полиграфа до сих пор не принят. В Трудовом кодексе Российской Федерации, в законодательстве о государственной муниципальной службе также отсутствуют нормы, предусматривающие прямое регулирование использования полиграфа. Но есть мнение некоторых ученых, что проводимые на полиграфе исследования имеют важное значение для профилактики выявления и пресечения коррупционных правонарушений. Данная позиция реализована на практике в некоторых субъектах Российской Федерации, закрепивших в нормативно-правовых актах, регламентирующих мероприятия по реализации национального плана противодействия коррупции, нормы об использовании проверок на детекторе лжи. Вместе с тем отсутствие единых правил применения полиграфа, интерпретирования его результатов, порождает на практике множество проблем. Поэтому в настоящее время в правительстве Псковской области вопрос о применении полиграфа не рассматривался. Посмотрим на результаты эффективности его применения в других субъектах Российской Федерации, после этого вернемся к этому вопросу».

Не все чиновники распоряжаются бюджетными средствами, поэтому прогонять через «детектор лжи» всех госслужащих - затея излишняя. На сегодняшний день существуют более реальные механизмы контроля за чиновниками. Такие, например, как декларирование ежегодных доходов, причем не только чиновников, но и всего круга близких родственников. Сам полиграф показывает лишь то, насколько человек откровенен, но не подтверждает факты коррупции, на реальных примерах подтвердил уполномоченный по правам человека в Псковской области, экс-руководитель аппарата областной администрации Дмитрий Шахов.

«Если есть политическая воля руководства страны и всех уровней власти, соответствующая справедливая система оплаты труда чиновников за их труд на благо родны и народа, в этом случае я считаю, что эта мера, действительно, будет излишней, потому что не каждый чиновник в силу своих полномочий распоряжается деньгами государства, а во-вторых, у нас существует достаточно много контрольно-надзорных органов, которые выявляют коррупционные случаи. И самое главное, чтобы за выявленные коррупционные преступления была адекватная ответственность, и люди не уходили от ответственности и от наказания. Вот это самое главное».

Нужно ли прогонять чиновников через полиграф? Поможет ли это в борьбе с коррупцией? Возможно, какой-то эффект от этого будет, но не стоит ожидать от этого инструмента слишком многого, поскольку есть много тонкостей и исключений, полагает психолог Сергей Калинин. Во-первых, при желании можно натренироваться и найти пути обмануть полиграф. А во-вторых, все может зависеть от того, насколько человек сам верит в то, что говорит «детектору лжи». Например, если проверяемый лжет, но это совпадает с его убеждениями, детектор может не распознать ложь. Поэтому в данной ситуации лучше создавать условия, чтобы у чиновников было меньше поводов для коррупционных поступков.

«Коррупция является системной проблемой, проблемой социальной, проблемой не только психологической. То есть дело не в отдельных непорядочных, нечестных людях, а в общем-то дело в неэффективной системе, когда коррупция видится наиболее простым и действенным способом для решения проблем, для достижения каких-то целей. Поэтому насколько тут будет полезен и эффективен полиграф? Да, наверное, какую-то часть нечестных, непорядочных людей он позволит выявить, но это не панацея. В любом случае полиграф - это достаточно надежный метод, но все равно есть исключения и все равно могут быть ошибки. Я бы все-таки начинал решать проблему с другого конца, то есть речь идет о совершенствовании системы управления, о совершенствовании организации, о том, насколько действительно все это эффективно работает. Когда коррупционные схемы будут менее эффективными, чем какие-то доступные способы решения проблем, не будет и повода для этого. Тут есть еще сторона: людям выражается недоверие, особенно, если человек работает по идейным соображениям, без участия в коррупционных схемах. А подвергать его каждый раз такой процедуре... Я не думаю, что это как-то вдохновит и будет мотивировать человека работать хорошо».

Многие обыватели полагают, что полиграф можно обмануть, но специалисты, непосредственно работающие с полиграфом, готовы с ними поспорить. За плечами полковника Следственного комитета в отставке, эксперта по детекции лжи, эксперта-полиграфолога и психолога Евгения Лубкова полторы тысячи проверок. И в целом в его практике нет доказанных историй, когда он ошибся в своих выводах по итогам проверки кого-либо на полиграфе. Если говорить про госслужбу, рассуждает он, эксперта-полиграфолога привлекают к проверке будущих сотрудников и если кого-то из чиновников нужно вывести на чистую воду. Данный специалист должен быть независимым и высокопрофессиональным, ведь за каждым его заключением стоит судьба человека, и важно, чтобы его составляла рука профессионала. Но проверка на полиграфе сама по себе - не панацея, подчеркивает Евгений Лубков. Это лишь одно из звеньев цепи.

Фото: Академия социальных технологий

«Если мы говорим исключительно про полиграфолога, как панацею от того, что человек будет совершать дальше коррупционные преступления, то это, конечно, полная ерунда. С одной стороны, у нас есть исследование, что если есть какая-нибудь коммерческая структура и люди знают, что при приеме на работу проводилась проверка на полиграфе и раз в три месяца проводится проверка на полиграфе, то примерно на 60-70% уменьшается количество различных девиантных проявлений со стороны людей. Почему? Потому что они знают, что возможно разоблачение, из этого возможна какая-то санкция. Но с другой стороны, если мы говорим про государственные органы, то тут, конечно, я сам как кандидат наук всегда защищал системный подход, это не должен быть только независимый высокого класса специалист-полиграфолог, это в то же время должно быть очень серьезное ужесточение ответственности за коррупционные преступления».

Проверка на «детекторе лжи» - достаточно серьезная процедура, отмечает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Она могла бы быть эффективной, но, как показывает практика, проблема в том, что полиграф будут проходить только мелкие чиновники, а чиновники покрупнее найдут возможность эту процедуру обойти. Поэтому можно, конечно, прогонять госслужащих через полиграф, но ситуация с коррупцией в стране от этого вряд ли изменится. А если слишком «жестить» с проверкой на честность, то чиновников в стране скоро не останется. Комментарий Евгения Михайлова.

«Теоретически, конечно, это серьезная процедура. Не надо думать, что это все легко проходит. Там же не выявляется конкретика, а выявляются общие склонности человека. Если так жестко применять, то мы останемся без чиновников, потому что у всех есть какие-то свои слабости. И что с ним после этого делать? Будет написано, что есть склонности. С другой стороны, заменить его особо некем».

Между тем председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, экс-депутат Госдумы Сергей Вострецов положительно относится к идее масштабировать на все регионы практику проверки чиновников на полиграфе. Может, это и не снизит уровень коррупции, но понервничать людей заставит. Коррупция охватила все уровни власти, сверху донизу. Особенно она опасна на региональном и муниципальном уровнях. Это только кажется, что там воруют по мелочи — по мелочи можно целый амбар вынести, отмечает Сергей Вострецов и в связи с этим предлагает проверять на полиграфе не только госслужащих, но и директоров учреждений и предприятий.

«Инициатива шикарная. Все силовые структуры, ФСБ, каждый год проходят проверку на полиграфе. Через чиновников муниципального уровня (особенно не депутатов, а тех, кто в администрации) проходят сотни миллионов рублей. И коррупция там страшнейшая. И через региональных тоже. Что ни чиновник, что ни комитет, вопросы возникают регулярные. Сегодня взять тот же Петербург: председатель комитета, министр, глава района получают тысяч 200. А любой его подвед, а их там сотни, получает 700 тысяч, даже больше подчиненные получают, и возможности намного шире имеют. И по здравоохранению, и по образованию сколько скандалов идет. Я считаю, что все, не только чиновники, но и руководители, директора школ, техникумов, больниц должны обязательно проходить на полиграфе ежегодную проверку».

Как показывает статистика, показатели коррупции в нашей стране растут, и на обывательский взгляд, чем больше используется механизмов борьбы с этим пагубным явлением, тем лучше. Тем не менее наши сегодняшние спикеры (за некоторым исключением) полагают, что не надо ждать от проверки чиновников на полиграфе слишком многого. Во-первых, если очень постараться, его можно обмануть. Кроме того, полиграф не способен подтвердить факт коррупции, а всего лишь показывает, врет человек или нет. Поэтому если уж и применять полиграф по отношению к госслужащим, то только в качестве одной из мер, как, собственно, сейчас и делается в отдельных регионах. И не очень часто, чтобы не оскорблять этими проверками чистых на руку чиновников.

Татьяна Иванова