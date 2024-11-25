«Дневной дозор»: Чиновники на исповеди у полиграфа

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости проверок чиновников на детекторе лжи. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1
С коррупцией в России борются с незапамятных времен. Еще в 1648 году Москва пережила Соляной бунт, который сегодня назвали бы антикоррупционным. Тогда население восстало против коррупции и самоуправства некоторых бояр. В то время царь Алексей Михайлович вынужден был отдать на растерзание толпы двух «оборотней в кафтанах» - начальников Земского и Пушкарского приказов, которые, по выражению немецкого путешественника и географа Олеария, ревностно «скоблили кожу с народа». Но проблема не решилась. «Если я усну и проснусь через 100 лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: воруют», — это крылатое выражение русского языка приписывают то писателю Салтыкову-Щедрину, то историку Николаю Карамзину.
Проблема коррупции в нашей стране актуальна и по сей день. Ужесточение законодательства не помогает, многие чиновники чувствуют свою безнаказанность, рассчитывая, что им удастся избежать ответственности или отделаться «минималкой». За примером далеко ходить не надо. На счету бывшего заместителя главы администрации Пскова - экс-начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого несколько эпизодов получения взятки. Благодаря преступному взаимодействию с подрядными организациями он разжился на швейцарские часы, массажное кресло, автомобиль, автоприцеп и гидроцикл. Правда, радоваться обновкам ему пришлось недолго — с марта текущего года бывший чиновник находится под стражей, идет суд.
Как говорит статистика и множество примеров, проблема коррупции в России не просто актуальна, а развивается по нарастающей. Не случайно о способах снижения градуса коррупционности уже задумываются не только на федеральном уровне, но и в отдельно взятых регионах. Например, московских чиновников проверяют на полиграфе еще с 2010 года. Такое испытание проходят не все госслужащие подряд, а лишь сотрудники органов исполнительной власти, участвующие во всевозможных торгах и госзакупках. «Ни один руководитель контрактной службы не может быть назначен на должность без прохождения процедуры полиграфа», - говорит руководитель московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. В его ведомстве уже четыре года работает отдел, выясняющий склонность чиновников к коррупционной деятельности, и одним из первых проверку на детекторе лжи прошел сам Геннадий Дёгтев.
А с 1 января 2025 года систему проверки чиновников с помощью полиграфа собираются ввести в Самарской области. «Детектор лжи» будет использоваться в конфликтных ситуациях при подозрении в коррупции. Проверки планируют проводить регулярно - примерно раз в полгода. Обещают, что все будет добровольно, личная жизнь чиновников при прохождении полиграфа затрагиваться не будет. Может, имеет смысл масштабировать эту практику на все регионы, в том числе прогонять через полиграф и псковских чиновников? Поможет ли это в борьбе с коррупцией? Или это не такой уж эффективный инструмент, потому что полиграф можно обмануть? Об этом — в программе «Дневной дозор».
За первое полугодие 2024 года Следственным комитетом России в суды направлено на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за тот же период прошлого года. К уголовной ответственности по этим делам привлечено почти 7 тысяч человек. Среди направленных в суд преобладают дела о взяточничестве. При этом возросло число уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. Что же касается Псковской области, то, по данным прокуратуры Псковской области, число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности за год увеличилось с 40 до 54. Рост отмечается по фактам мошенничества, получению и даче взяток и мелким взяткам. Комментарий старшего помощника прокурора Псковской области Рахибы Сулеймановой.
Вопрос использования полиграфа в правительстве Псковской области в настоящее время не рассматривается, сообщил начальник управления по вопросам противодействия коррупции Геннадий Егоров. Дом Советов для начала посмотрит на опыт внедрения этого механизма в других регионах, а потом уже решит, нужно проверять на детекторе лжи псковских чиновников или нет. И для такого осторожного подхода есть причины. Комментарий Геннадия Егорова.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Не все чиновники распоряжаются бюджетными средствами, поэтому прогонять через «детектор лжи» всех госслужащих - затея излишняя. На сегодняшний день существуют более реальные механизмы контроля за чиновниками. Такие, например, как декларирование ежегодных доходов, причем не только чиновников, но и всего круга близких родственников. Сам полиграф показывает лишь то, насколько человек откровенен, но не подтверждает факты коррупции, на реальных примерах подтвердил уполномоченный по правам человека в Псковской области, экс-руководитель аппарата областной администрации Дмитрий Шахов.
Нужно ли прогонять чиновников через полиграф? Поможет ли это в борьбе с коррупцией? Возможно, какой-то эффект от этого будет, но не стоит ожидать от этого инструмента слишком многого, поскольку есть много тонкостей и исключений, полагает психолог Сергей Калинин. Во-первых, при желании можно натренироваться и найти пути обмануть полиграф. А во-вторых, все может зависеть от того, насколько человек сам верит в то, что говорит «детектору лжи». Например, если проверяемый лжет, но это совпадает с его убеждениями, детектор может не распознать ложь. Поэтому в данной ситуации лучше создавать условия, чтобы у чиновников было меньше поводов для коррупционных поступков.
Многие обыватели полагают, что полиграф можно обмануть, но специалисты, непосредственно работающие с полиграфом, готовы с ними поспорить. За плечами полковника Следственного комитета в отставке, эксперта по детекции лжи, эксперта-полиграфолога и психолога Евгения Лубкова полторы тысячи проверок. И в целом в его практике нет доказанных историй, когда он ошибся в своих выводах по итогам проверки кого-либо на полиграфе. Если говорить про госслужбу, рассуждает он, эксперта-полиграфолога привлекают к проверке будущих сотрудников и если кого-то из чиновников нужно вывести на чистую воду. Данный специалист должен быть независимым и высокопрофессиональным, ведь за каждым его заключением стоит судьба человека, и важно, чтобы его составляла рука профессионала. Но проверка на полиграфе сама по себе - не панацея, подчеркивает Евгений Лубков. Это лишь одно из звеньев цепи.
Фото: Академия социальных технологий
Проверка на «детекторе лжи» - достаточно серьезная процедура, отмечает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Она могла бы быть эффективной, но, как показывает практика, проблема в том, что полиграф будут проходить только мелкие чиновники, а чиновники покрупнее найдут возможность эту процедуру обойти. Поэтому можно, конечно, прогонять госслужащих через полиграф, но ситуация с коррупцией в стране от этого вряд ли изменится. А если слишком «жестить» с проверкой на честность, то чиновников в стране скоро не останется. Комментарий Евгения Михайлова.
Между тем председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, экс-депутат Госдумы Сергей Вострецов положительно относится к идее масштабировать на все регионы практику проверки чиновников на полиграфе. Может, это и не снизит уровень коррупции, но понервничать людей заставит. Коррупция охватила все уровни власти, сверху донизу. Особенно она опасна на региональном и муниципальном уровнях. Это только кажется, что там воруют по мелочи — по мелочи можно целый амбар вынести, отмечает Сергей Вострецов и в связи с этим предлагает проверять на полиграфе не только госслужащих, но и директоров учреждений и предприятий.
Как показывает статистика, показатели коррупции в нашей стране растут, и на обывательский взгляд, чем больше используется механизмов борьбы с этим пагубным явлением, тем лучше. Тем не менее наши сегодняшние спикеры (за некоторым исключением) полагают, что не надо ждать от проверки чиновников на полиграфе слишком многого. Во-первых, если очень постараться, его можно обмануть. Кроме того, полиграф не способен подтвердить факт коррупции, а всего лишь показывает, врет человек или нет. Поэтому если уж и применять полиграф по отношению к госслужащим, то только в качестве одной из мер, как, собственно, сейчас и делается в отдельных регионах. И не очень часто, чтобы не оскорблять этими проверками чистых на руку чиновников.
Татьяна Иванова