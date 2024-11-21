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Экс-замглавы Пскова продлили срок содержания под стражей на три месяца

Бывшему заместителю главы администрации города Пскова Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей до 6 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

22 ноября в Псковском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего заместителя главы города Пскова Александра Грацкого.

Сторона обвинения продолжила исследовать доказательства. В рамках данного судебного заседания рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Строк стражи продлили на 3 месяца, а всего до 6 месяцев

Напомним, что слушания по делу Александра Грацкого начались 3 октября.

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Бывший чиновник обвиняется в коррупционных преступлениях.