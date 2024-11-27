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Волшебство на пороге: Псковская область готовится встречать 2025-й

27.11.2024 16:38|ПсковКомментариев: 0

До Нового года остаётся чуть больше месяца, а подготовка к нему уже идёт полным ходом. С каждым днём улицы становятся наряднее, на полках магазинов сверкают шарики и мишура, не за горами установка ёлок. Культурно-досуговые учреждения в это время репетируют праздничные представления, центры развлечений обновляют инвентарь для зимних активностей.

Псковская Лента Новостей выяснила, как украшают регион накануне 2025-го, какие мероприятия готовят для жителей, и когда на центральных площадях появится главный символ праздника.

 

На прежних местах

Псков начал погружаться в праздничную атмосферу ещё 17 ноября по случаю дня рождения Деда Мороза. Зимний волшебник в сопровождении своей верной помощницы Снегурочки собрал юных псковичей на площадке ТЦ «Максимус», где звучали новогодние песни, водили хороводы, дарили подарки.

Спустя несколько дней начали преображаться городские улицы. Первые украшения появились на Ольгинском мосту — это полюбившиеся псковичам «Снегири». В этом году праздничное оформление традиционно будет присутствовать на Октябрьском и Рижском проспектах, улице Юбилейной, мосту 50-летия Октября, площади Ленина, в Детском парке и прочих локациях. Псковичи вновь увидят яркие гирлянды, светящиеся арки, фонтан «Струи», светодиодные башню, ель, карету, оленей, медведя, подарки и другие инсталляции. Приобретать дополнительные новогодние элементы власти пока не планируют, да этого и не требуется: если вспомнить новогоднее убранство города прошлой зимой, красивых объектов в избытке.

Главный из них — центральная ёлка, установка которой намечена на 7 декабря. Как и прежде, дерево будет искусственным, не изменится и традиционное место размещения - Октябрьская площадь.

Напомним, жители периодически поднимают вопрос перемещении ёлки подальше от оживлённого перекрёстка. К примеру, в этом году один из псковичей предложил установить зелёную красавицу в пешеходной зоне на площади Ленина.

«Вопрос выбора иного места прорабатывался неоднократно, в 2024 году новогодняя ель будет установлена на прежнем месте. В настоящее время данное место размещения признано оптимальным», - ответили на предложение в администрации города.

В привычных местах откроются и ёлочные базары, прежде всего, для удобства самих горожан. Приобрести ели и сосны можно будет в одной из 26 торговых точек, расположенных в разных районах. Приём заявок на право торговать ёлками в городе открыт до 2 декабря, а уже с 15-го горожане смогут приобрести главный символ Нового года и отнести его домой. Цены на праздничные деревья пока не известны, но псковские заготовители считают, что они вряд ли существенно изменятся.

Праздничный ажиотаж

Массовых гуляний по случаю наступления 2025-го года не будет. Уже несколько лет подряд псковичи не собираются в новогоднюю ночь в центре города, зато свободно могут посетить культурно-досуговые учреждения в период праздничных выходных и накануне. Творческие коллективы подготовили для гостей тематические концерты, вечера, представления, театрализованные шоу для детей и многое другое.

Праздничная афиша в областном центре довольно насыщенная. К примеру, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина устроят «Пиратский Новый год» с интермедией у елки. Все билеты на детскую постановку, которая будет идти с 24 декабря по 8 января, уже проданы. То же касается и многих других спектаклей, которые запланированы на предпраздничные дни и новогодние каникулы.

Немного мест осталось на ледовое шоу «По щучьему велению», которое представят артисты Московского театра в Ледовом дворце Пскова 26 и 27 декабря. Зрителей ждут захватывающие номера: фигурное катание, акробатические трюки на рейнском колесе и жонглирование.

Ажиотажным спросом пользуются предпраздничные мероприятия в областной филармонии — спектакль «Щелкунчик» в исполнении театра «Санкт-Петербургский балет», концерт «Гарри Поттер», который позволит погрузиться в атмосферу фильма благодаря Губернаторскому симфоническому оркестру Псковской области. Кроме того, на новогодних каникулах псковичи могут посетить концерт «Старые Новые Песни», насладиться выступлениями группы «Мельница», которая приедет с юбилейным туром, Сергея Трофимова, квартета «Невский джаз».

Юных горожан в декабре и начале января ждёт в гости Псковский театр кукол, где покажут спектакль «Там, на неведомых дорожках» - путешествие по русским народным сказкам.

Одним из главных новогодних событий станет прибытие в Псков поезда Деда Мороза. Встреча с зимним волшебником из Великого Устюга состоится 4 января, билеты можно будет приобрести за 30 суток до отправления.

Согласно производственному календарю, этой зимой нам предстоит отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. В этот период в Пскове пройдёт масса мероприятий в различных учреждениях, выше представлен далеко не полный список. Тем, кто не успеет приобрести билеты, не стоит расстраиваться — в новогодней повестке найдутся самые разные события, в том числе бесплатные.

Например, в Финском парке вновь откроется каток. Ледовую площадку планируется залить сразу, как только установятся подходящие погодные условия. Там же будет работать прокат коньков и кафе.

Зимняя сказка на юге

В южной столице региона коммунальные службы и культурная сфера тоже активно готовятся к новогодним праздникам. Сотрудники управления ЖКХ администрации города закупили новые украшения: консоли, световые инсталляции, шрифтовые композиции. Работники муниципального предприятия «Зеленхоз» уже приступили к монтажу иллюминации на центральных улицах. Также для великолучан обустроят фотозону, установят световые декорации.

До 15 декабря на главной площади Великих Лук должна появиться искусственная ёлка, привезённая в прошлом году. 22-метровую красавицу приобрели благодаря инициативе администрации города и поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Дерево, украшенное золотыми и серебряными шарами, гирляндами стало точкой притяжения горожан. Пользовались спросом и размещённые поблизости сказочные фигуры — олени и сани, мерцающие в темноте. Вероятно, не обойдётся без них и на этот раз.

21 декабря в городе состоится небольшое театрализованное представление, без массовых гуляний. В этот же день по великолукским улицам проедет традиционный «ДедМоробус» с зимними сказочными персонажами, которые будут поздравлять местных жителей с наступающими праздниками, вручать юным великолучанам сладкие сюрпризы.

Приготовления к Новому году ведутся в «Луки Парке», который ежегодно дарит горожанам атмосферу волшебства. В настоящее время аттракционы временно не работают, открытие планируется в 20-х числах декабря (то же самое касается парка «Волшебная гора» в Пскове, который снова распахнёт свои двери ближе к Новому году). Пауза потребовалась в связи с необходимостью установки и подключения оборудования: снежных украшений, ели, гирлянды и другой праздничной атрибутики. Кроме того, великолучан в этом сезоне ждет увеличенный каток и обновленный прокат инвентаря для зимних активностей.

Тем временем, Великолукский драматический театр готовит для юных жителей новогоднюю программу — спектакль по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце» и интермедию «Маскарад». А взрослые горожане в конце декабря смогут увидеть премьерный спектакль «Бабушкины попугаи» - водевиль в одном действии Николая Хмельницкого.

В Доме культуры Ленинского Комсомола и городском ДК им. Ленина в праздничные дни также пройдут различные мероприятия для детей и взрослых, в том числе спектакли, концерты, кукольные представления, интерактивные программы и легендарный балет «Щелкунчик».

Уже сегодня горожане могут присоединиться к благотворительной акции «Ёлка желаний», которая традиционно установлена в ТЦ «Апельсин». В этом году на ней почти 200 писем от ребят из города и Великолукского района.

Живые красавицы

В других муниципалитетах также ведётся подготовка к новогодним праздникам. Культурно-досуговые учреждения составляют праздничные афиши, а власти ищут подрядчиков, которые смонтируют новогодние украшения и привезут новогодние ели — в большинстве райцентров устанавливают живые.

Так, в Опочку лесная красавица приедет до 23 декабря. Как обычно, её установят в парке «Городской вал». Требования к новогоднему дереву строгие: ель должна иметь свежий, здоровый вид, без каких-либо повреждений. «Стволы должны быть цельные, ровные, без изгибов и отклонений от вертикали. Кроны густые, загущены равномерно, ветви одного яруса должны располагаться на одном уровне и иметь достаточное количество внутренних побегов, обеспечивающих равномерную густоту. Хвоя без признаков увядания, цвет хвои должен находиться в диапазоне от светло-зелёного до тёмно-зелёного», - говорится в аукционной документации.

Центральная ёлка Порхова - 2024

Похожие требования прописаны для ёлки, которую привезут в Порхов. Раньше её размещали на площади Красной Армии, но после реконструкции перекрёстка решили переместить главный новогодний атрибут в городской парк отдыха. Высота дерева в этом году составит 12-15 метров, установка планируется до 23 декабря. К той же дате будут смонтированы и подключены праздничные украшения. В сквере на проспекте Ленина на деревьях повесят 28 светодиодных гирлянд, на других городских локациях разместят 13 световых композиций: конусные ёлки, оленей, ёлочку, световую арку со звёздами, новогодний подарок, снеговика на санках. Вся эта красота останется в городе вплоть до 20 января.

Преобразится к новогодним праздникам и соседний город Дно. На центральной площади планируется установить новогоднюю ель высотой не менее 10 метров и смонтировать светодиодные консоли. Светящиеся украшения появятся на улицах Советской, Космонавтов, Ленина, Заводской и Энергетиков. В парке им. Пушкина смонтируют светодиодный фонтан, в парке им. Ленина — светящуюся арку. Все приготовления должны быть завершены до 20 декабря.

Несмотря на табу на массовые гуляния, регион снова готовится достойно встретить праздник и зажечь новогодние огни. В каждом муниципалитете совсем скоро засияет иллюминация, появятся новогодние фотозоны, откроются зимние центры отдыха. Событийная повестка обещает быть насыщенной, едва ли кто-то успеет заскучать в период долгих выходных. К тому же, не все детали приготовлений ещё раскрыты, возможно, уходящий год нас ещё чем-то приятно удивит.

Ульяна Лаблюк

Теги: #Новый год #праздник #Новогодняя ёлка #подготовка #украшение города
Источник: Псковская Лента Новостей
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