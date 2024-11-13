Общество

Цена ёлочного вопроса

В преддверии Нового года всё традиционно дорожает, и праздничные деревья, вероятно, не станут исключением. Осенью эксперты рынка предрекли увеличение стоимости елей на 10-20%, тарифы на их самостоятельную вырубку в лесу тоже подросли.

Псковская Лента Новостей выяснила, сколько придётся потратить на главный символ года жителям области, планируют ли местные питомники поднимать цены, от чего они зависят, и как сэкономить, срубив ёлку своими силами.

Подрастут, но не критично

Сетевики утверждают, что в этом году россиянам придется заплатить за новогоднюю ель больше, чем в прошлом. По данным участников рынка, зимой-2024 праздничные деревья обойдутся покупателям в 1200-1500 рублей за метр, в то время как год назад за тот же размер в среднем просили тысячу рублей. Деревья наиболее ходового размера - от полутора до двух метров - соответственно, будут стоить в пределах 2000-2500 рублей.

Специалисты связывают рост цен с комплексом факторов. Немаловажную роль играет инфляция, а также необходимость аренды складских помещений и повышения зарплат работникам питомников. Сказываются подорожание топлива и другие логистические нюансы, особенно в части импорта: благородные премиальные пихты из Европы сейчас возят обходными путями через Казахстан и сопредельные страны. Кроме того, закупают такие деревья за евро, и колебания курса неизбежно закладываются в конечную цену для потребителя.

Правда, в Пскове привезённые из-за рубежа пихты придётся поискать. На местных ёлочных базарах обычно продаются деревья, выращенные на Урале и в Пермском крае, либо в близлежащих питомниках. Зарубежную диковинку удастся найти разве что в каком-то крупном сетевом магазине.

В декабре 2023 года цены на деревья на ёлочных базарах Пскова колебались от 1000 до 2400 рублей в зависимости от высоты. Красивые формованные ёлки из питомников стоили от 3000 рублей за метр.

В настоящее время псковские заготовители новогодних деревьев не рискуют судить о стоимости, но в целом считают, что она вряд ли существенно изменится. «Очень сложно говорить о ценах до начала сезона, свою продукцию мы оцениваем после анализа ситуации на рынке. У нас два сегмента: идеальный и с теми или иными дефектами, недочетами. На идеальный, думаю, чуть-чуть всё-таки повысим, а в целом не планируем особо увеличивать стоимость», - отметила совладелец местного хозяйства «Елки с хутора» Екатерина Железнова.

Точка продажи ёлок из этого питомника традиционно откроется возле ТЦ «Империал». В прошлом году обычные новогодние деревья там продавались по 1000 рублей за метр, формованные, стриженные и красивые со всех сторон - 5000 за метр. «Но таких идеальных мало, поэтому средняя цена на формованные была 3500 за метр. Эти ёлки на любителя - кому-то не нравятся стриженные, а кто-то идет именно за такой», - уточнила представитель хозяйства.

Не собирается существенно менять цены и псковский фермер Борис Хохлов, который выращивает ёлки на собственной плантации. «У меня ёлки и так недешевые, дороже, чем у конкурентов, потому что я сам их выращиваю, сам стригу, они очень крупные. В принципе, меня прошлогодние цены более-менее устраивают. Хотелось бы, конечно, повысить, но пока не собираемся», - сказал он и уточнил, что стандартного подхода в данном вопросе нет. Итоговая цена зависит не от размера ёлки, а от её пышности и прочих нюансов. В среднем красивую стриженную двухметровую ель год назад можно было купить по цене от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от ширины.

С поля на точку

Процесс выращивания таких красавиц весьма долгий и трудоёмкий, из этого и складывается стоимость. Первые годы ёлка растет очень медленно, в декабре будут продаваться деревья, посаженные более 10 лет назад, рассказала Екатерина Железнова. А возраст трёхметровой формованной ёлки может достигать 20 лет. На данный момент самый ходовой размер - до 2-2,5 метров. Высокие последнее время раскупаются плохо, хотя раньше они даже были в дефиците из-за большого спроса.

В целом, по словам нашей собеседницы, нехватки деревьев в питомнике нет, как и необходимости открывать дополнительные точки или покупать ёлки в других хозяйствах.

«У нас есть конкуренты, с которыми мы общаемся, иногда подходят, мол, а вам не нужны ёлки, у нас знакомый возит с Урала суперсвежие, классные. Привозит посмотреть - а она старая. Я не хочу такие продавать, у нас свежие, а привозные неизвестно, когда срублены. Обычно им около двух месяцев к моменту продажи. В прошлом году некоторые говорили, что приехали плохие ёлки, все сыпались, поэтому просили у нас. Но мы другим не продаем, так как хотят очень дешево, чуть ли не бесплатно. А труда-то вложено очень много. Мы с объёмов ушли и перешли на качество», - подчеркнула Екатерина Железнова.

Ёлки требуют ухода почти круглый год. Летом - стрижка, весной и осенью - посадка новых деревьев взамен срубленных. Бракованные, которые начали расти неправильно, выпиливаются, убираются сорняки.

«На самом деле, мы много раз думали бросить всё это, потому что настолько много физического труда и времени вкладывается. И это ведь не только елки, ещё и кусты без конца лезут, которые надо несколько раз в год выпиливать. Посадишь, поливаешь - а год сухой, и они погибают. Стрижка обязательно раз в год - ёлки высокие, со стремянкой по кругу с кусторезом. Всё это в жару», - заметила Екатерина Железнова.

С учётом трудозатрат питомник никогда не заготавливает товар заранее, чтобы после не выбрасывать остатки. Ёлки не ждут своего часа на складах, срубили - и с поля сразу везут на точку, каждый день доставляют новые по мере необходимости. Нераспроданных деревьев остаётся очень мало, их отдают бесплатно в храм.

Подобным образом поступает и Борис Хохлов - старается зазря не рубить то, что сам вырастил. «Пока я их вырастил, я в них влюбился, мне с ними жалко расставаться. У меня очень маленькое количество, и в целом получается подгадывать. Остается лишь небольшая часть - все до единой продать невозможно, излишки отвожу в церковь, украшаем её на Рождество», - рассказал он.

Также фермер поделился советами по выбору новогодних деревьев и уходу за ними в домашних условиях. Перед покупкой, прежде всего, нужно пощупать иголочки - если они засохшие, ёлка срублена давно, и велика вероятность, что осыплется на следующий день. Дома обязательно следует поставить ёлку в воду, в противном случае она быстро засохнет.

«Есть ещё один нюанс, о котором я сам недавно узнал. При установке многие топором снимают кору в зависимости от вида подставки, чтобы дерево в неё влезло. Это очень плохо. Через кору ёлка пьет воду, жидкость поднимается вверх, а через сердцевину спускается вниз. Чтобы ёлка стояла дольше, нужно не снимать кору», - добавил Борис Хохлов.

Накануне праздника - в лес

Данные рекомендации применимы и к деревьям, срубленным в лесу самостоятельно. Напомним, это можно сделать, заключив договор с лесничеством. Такой способ дешевле, чем покупка на базаре или в магазине. Однако в этом году тарифы на вырубку елей к Новому году в Псковской области снова повысили.

Зимой-2024 хвойные растения из леса высотой менее 1 метра обойдутся в 50 рублей за штуку. Ель от 1,1 до 2 метров будет стоить 75 рублей, до трех метров – 95 рублей, до четырех метров – 430 рублей, свыше 4,1 метра – 700 рублей.

Год назад дерево ниже метра стоило 45 рублей, от 1,1 до 2 метров - 68 рублей, до трех метров – 91 рубль, до четырех метров – 410 рублей, свыше 4,1 метра – 670 рублей. А в декабре 2022-го желающие самостоятельно выбрать дерево в лесу платили за метровую новогоднюю красавицу всего 7 рублей, двухметровую - 11,76 рубля. Самую дорогую ель, выше 4,1 метра, можно было выписать за 67,88 рубля.

Председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов пояснил, что повышение стоимости связано с затратами, в том числе на заключение договоров, и мероприятия, призванные сделать данную процедуру комфортной для граждан. В частности, в этом году во всех лесничествах оформление бумаг на вырубку елей начнется раньше - с ноября, чтобы людям не приходилось решать данный вопрос накануне праздников.

В 2023 году жители региона заключили порядка 2000 договоров на вырубку новогодних деревьев. «Но основным источником новогодних елей всё-таки являются ёлочные базары. Заготовкой занимаются, в основном, люди, для которых символично посетить лес в преддверии Нового года - самому сходить, либо с ребёнком. Цены у нас, по сравнению с другими регионами, очень демократичные», - заметил Виктор Мусатов.

Напомним, ели и другие хвойные растения дозволено срубать накануне главного зимнего праздника исключительно для собственных нужд. Для этого следует оплатить счёт и заключить договор купли-продажи с лесничеством. Там вам скажут, где именно можно рубить лесные насаждения и в какой срок. Как правило, забрать ёлку из леса можно с середины декабря вплоть до 31-го.

В это же время лесники и сотрудники ДПС проводят рейды, в ходе которых отслеживают законность заготовки елей. «Чёрные лесорубы» встречаются нечасто: жители региона предпочитают потратить небольшую сумму на договор с лесничеством, нежели платить штраф за вырубку без договора. Ответственность по статье 8.28 КоАП РФ предусмотрена и за заготовку в неположенном месте или в неустановленный срок. Вдобавок придётся возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Его размер может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 260 УК РФ.

Новый год - чудесный праздник, который не стоит омрачать ни разбирательствами с полицией, ни отсутствием атмосферы волшебства в доме. Советуем не нарушать закон и рубить деревья только там, где положено, и исключительно после оплаты. Либо раскошелиться на покупку дерева на ёлочном базаре, где совсем скоро появятся товары на любой вкус и кошелёк. Не стоит забывать и об альтернативных способах украшения дома.

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Ульяна Лаблюк