Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Покажите нам корову!
Готовим сами: семейные завтраки
«Гельдт»: гостевые комнаты
читатели, писатели и графоманы в провинции
Господин Рейтингомер
Розыгрыш предпоказ «Великая»
Дело табак
чистый русский
Диванное трамповедение
Интервью Профсоюз медиков
Третий этап Муниципальная реформа
За мусор надо платить
Кружки и секции для детей
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
литературные премии
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 13.11.2024 08:000 «Читающий карандаш» появился в библиотечном фонде Пскова 14.11.2024 15:010 ПсковГУ не вошел в число наиболее влиятельных вузов России 14.11.2024 14:520 Цена ёлочного вопроса 14.11.2024 14:480 Это важно для безопасности — Борис Елкин о дворах без машин 14.11.2024 14:410 Фотофакт: Снег выпал в Пскове 14.11.2024 14:380 Случаи гриппа в Псковской области пока не выявлены – Анастасия Повторейко
 
 
 
Самое популярное 11.11.2024 13:415 Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове 07.11.2024 10:275 Суд обязал снести киоски на улице Яна Фабрициуса в Пскове 12.11.2024 11:290 «Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор 12.11.2024 11:000 Мошенники придумали новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах 07.11.2024 11:101 Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Цена ёлочного вопроса

14.11.2024 14:52|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Нового года всё традиционно дорожает, и праздничные деревья, вероятно, не станут исключением. Осенью эксперты рынка предрекли увеличение стоимости елей на 10-20%, тарифы на их самостоятельную вырубку в лесу тоже подросли.

Псковская Лента Новостей выяснила, сколько придётся потратить на главный символ года жителям области, планируют ли местные питомники поднимать цены, от чего они зависят, и как сэкономить, срубив ёлку своими силами.

 

Подрастут, но не критично

Сетевики утверждают, что в этом году россиянам придется заплатить за новогоднюю ель больше, чем в прошлом. По данным участников рынка, зимой-2024 праздничные деревья обойдутся покупателям в 1200-1500 рублей за метр, в то время как год назад за тот же размер в среднем просили тысячу рублей. Деревья наиболее ходового размера - от полутора до двух метров - соответственно, будут стоить в пределах 2000-2500 рублей.

Специалисты связывают рост цен с комплексом факторов. Немаловажную роль играет инфляция, а также необходимость аренды складских помещений и повышения зарплат работникам питомников. Сказываются подорожание топлива и другие логистические нюансы, особенно в части импорта: благородные премиальные пихты из Европы сейчас возят обходными путями через Казахстан и сопредельные страны. Кроме того, закупают такие деревья за евро, и колебания курса неизбежно закладываются в конечную цену для потребителя.

Правда, в Пскове привезённые из-за рубежа пихты придётся поискать. На местных ёлочных базарах обычно продаются деревья, выращенные на Урале и в Пермском крае, либо в близлежащих питомниках. Зарубежную диковинку удастся найти разве что в каком-то крупном сетевом магазине.

В декабре 2023 года цены на деревья на ёлочных базарах Пскова колебались от 1000 до 2400 рублей в зависимости от высоты. Красивые формованные ёлки из питомников стоили от 3000 рублей за метр.

В настоящее время псковские заготовители новогодних деревьев не рискуют судить о стоимости, но в целом считают, что она вряд ли существенно изменится. «Очень сложно говорить о ценах до начала сезона, свою продукцию мы оцениваем после анализа ситуации на рынке. У нас два сегмента: идеальный и с теми или иными дефектами, недочетами. На идеальный, думаю, чуть-чуть всё-таки повысим, а в целом не планируем особо увеличивать стоимость», - отметила совладелец местного хозяйства «Елки с хутора» Екатерина Железнова.

Точка продажи ёлок из этого питомника традиционно откроется возле ТЦ «Империал». В прошлом году обычные новогодние деревья там продавались по 1000 рублей за метр, формованные, стриженные и красивые со всех сторон - 5000 за метр. «Но таких идеальных мало, поэтому средняя цена на формованные была 3500 за метр. Эти ёлки на любителя - кому-то не нравятся стриженные, а кто-то идет именно за такой», - уточнила представитель хозяйства.

Не собирается существенно менять цены и псковский фермер Борис Хохлов, который выращивает ёлки на собственной плантации. «У меня ёлки и так недешевые, дороже, чем у конкурентов, потому что я сам их выращиваю, сам стригу, они очень крупные. В принципе, меня прошлогодние цены более-менее устраивают. Хотелось бы, конечно, повысить, но пока не собираемся», - сказал он и уточнил, что стандартного подхода в данном вопросе нет. Итоговая цена зависит не от размера ёлки, а от её пышности и прочих нюансов. В среднем красивую стриженную двухметровую ель год назад можно было купить по цене от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от ширины.

С поля на точку

Процесс выращивания таких красавиц весьма долгий и трудоёмкий, из этого и складывается стоимость. Первые годы ёлка растет очень медленно, в декабре будут продаваться деревья, посаженные более 10 лет назад, рассказала Екатерина Железнова. А возраст трёхметровой формованной ёлки может достигать 20 лет. На данный момент самый ходовой размер - до 2-2,5 метров. Высокие последнее время раскупаются плохо, хотя раньше они даже были в дефиците из-за большого спроса.

В целом, по словам нашей собеседницы, нехватки деревьев в питомнике нет, как и необходимости открывать дополнительные точки или покупать ёлки в других хозяйствах.

«У нас есть конкуренты, с которыми мы общаемся, иногда подходят, мол, а вам не нужны ёлки, у нас знакомый возит с Урала суперсвежие, классные. Привозит посмотреть - а она старая. Я не хочу такие продавать, у нас свежие, а привозные неизвестно, когда срублены. Обычно им около двух месяцев к моменту продажи. В прошлом году некоторые говорили, что приехали плохие ёлки, все сыпались, поэтому просили у нас. Но мы другим не продаем, так как хотят очень дешево, чуть ли не бесплатно. А труда-то вложено очень много. Мы с объёмов ушли и перешли на качество», - подчеркнула Екатерина Железнова.

Ёлки требуют ухода почти круглый год. Летом - стрижка, весной и осенью - посадка новых деревьев взамен срубленных. Бракованные, которые начали расти неправильно, выпиливаются, убираются сорняки.

«На самом деле, мы много раз думали бросить всё это, потому что настолько много физического труда и времени вкладывается. И это ведь не только елки, ещё и кусты без конца лезут, которые надо несколько раз в год выпиливать. Посадишь, поливаешь - а год сухой, и они погибают. Стрижка обязательно раз в год - ёлки высокие, со стремянкой по кругу с кусторезом. Всё это в жару», - заметила Екатерина Железнова.

С учётом трудозатрат питомник никогда не заготавливает товар заранее, чтобы после не выбрасывать остатки. Ёлки не ждут своего часа на складах, срубили - и с поля сразу везут на точку, каждый день доставляют новые по мере необходимости. Нераспроданных деревьев остаётся очень мало, их отдают бесплатно в храм.

Подобным образом поступает и Борис Хохлов - старается зазря не рубить то, что сам вырастил. «Пока я их вырастил, я в них влюбился, мне с ними жалко расставаться. У меня очень маленькое количество, и в целом получается подгадывать. Остается лишь небольшая часть - все до единой продать невозможно, излишки отвожу в церковь, украшаем её на Рождество», - рассказал он.

Также фермер поделился советами по выбору новогодних деревьев и уходу за ними в домашних условиях. Перед покупкой, прежде всего, нужно пощупать иголочки - если они засохшие, ёлка срублена давно, и велика вероятность, что осыплется на следующий день. Дома обязательно следует поставить ёлку в воду, в противном случае она быстро засохнет.

«Есть ещё один нюанс, о котором я сам недавно узнал. При установке многие топором снимают кору в зависимости от вида подставки, чтобы дерево в неё влезло. Это очень плохо. Через кору ёлка пьет воду, жидкость поднимается вверх, а через сердцевину спускается вниз. Чтобы ёлка стояла дольше, нужно не снимать кору», - добавил Борис Хохлов.

Накануне праздника - в лес

Данные рекомендации применимы и к деревьям, срубленным в лесу самостоятельно. Напомним, это можно сделать, заключив договор с лесничеством. Такой способ дешевле, чем покупка на базаре или в магазине. Однако в этом году тарифы на вырубку елей к Новому году в Псковской области снова повысили.

Зимой-2024 хвойные растения из леса высотой менее 1 метра обойдутся в 50 рублей за штуку. Ель от 1,1 до 2 метров будет стоить 75 рублей, до трех метров – 95 рублей, до четырех метров – 430 рублей, свыше 4,1 метра – 700 рублей.

Год назад дерево ниже метра стоило 45 рублей, от 1,1 до 2 метров - 68 рублей, до трех метров – 91 рубль, до четырех метров – 410 рублей, свыше 4,1 метра – 670 рублей. А в декабре 2022-го желающие самостоятельно выбрать дерево в лесу платили за метровую новогоднюю красавицу всего 7 рублей, двухметровую - 11,76 рубля. Самую дорогую ель, выше 4,1 метра, можно было выписать за 67,88 рубля.

Председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов пояснил, что повышение стоимости связано с затратами, в том числе на заключение договоров, и мероприятия, призванные сделать данную процедуру комфортной для граждан. В частности, в этом году во всех лесничествах оформление бумаг на вырубку елей начнется раньше - с ноября, чтобы людям не приходилось решать данный вопрос накануне праздников.

В 2023 году жители региона заключили порядка 2000 договоров на вырубку новогодних деревьев. «Но основным источником новогодних елей всё-таки являются ёлочные базары. Заготовкой занимаются, в основном, люди, для которых символично посетить лес в преддверии Нового года - самому сходить, либо с ребёнком. Цены у нас, по сравнению с другими регионами, очень демократичные», - заметил Виктор Мусатов.

Напомним, ели и другие хвойные растения дозволено срубать накануне главного зимнего праздника исключительно для собственных нужд. Для этого следует оплатить счёт и заключить договор купли-продажи с лесничеством. Там вам скажут, где именно можно рубить лесные насаждения и в какой срок. Как правило, забрать ёлку из леса можно с середины декабря вплоть до 31-го.

В это же время лесники и сотрудники ДПС проводят рейды, в ходе которых отслеживают законность заготовки елей. «Чёрные лесорубы» встречаются нечасто: жители региона предпочитают потратить небольшую сумму на договор с лесничеством, нежели платить штраф за вырубку без договора. Ответственность по статье 8.28 КоАП РФ предусмотрена и за заготовку в неположенном месте или в неустановленный срок. Вдобавок придётся возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Его размер может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 260 УК РФ.

Новый год - чудесный праздник, который не стоит омрачать ни разбирательствами с полицией, ни отсутствием атмосферы волшебства в доме. Советуем не нарушать закон и рубить деревья только там, где положено, и исключительно после оплаты. Либо раскошелиться на покупку дерева на ёлочном базаре, где совсем скоро появятся товары на любой вкус и кошелёк. Не стоит забывать и об альтернативных способах украшения дома.

Ульяна Лаблюк

Теги: #Новый год #Новогодняя ёлка #елка #елочные базары
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?
В опросе приняло участие 192 человека
14.11.2024, 15:500 В Острове установят новые камеры видеонаблюдения 14.11.2024, 15:360 Андрей Маковский и Ольга Федосеенко участвуют в заседании Палаты молодых законодателей 14.11.2024, 15:240 Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове 14.11.2024, 15:160 Самостоятельный ремонт батареи стал причиной залива квартиры и иска в суд в Великих Луках
14.11.2024, 15:010 ПсковГУ не вошел в число наиболее влиятельных вузов России 14.11.2024, 14:520 Цена ёлочного вопроса 14.11.2024, 14:510 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об уплате имущественных налогов 14.11.2024, 14:480 Это важно для безопасности — Борис Елкин о дворах без машин
14.11.2024, 14:410 Фотофакт: Снег выпал в Пскове 14.11.2024, 14:380 Случаи гриппа в Псковской области пока не выявлены – Анастасия Повторейко 14.11.2024, 14:350 Гладить курицу перед покупкой посоветовал врач 14.11.2024, 14:330 В Изборске идет монтаж выставки к 100-летию археолога Валентина Седова. ФОТО
14.11.2024, 14:220 Россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны в дни распродаж 14.11.2024, 14:180 Муниципальная реформа: контуры третьего этапа 14.11.2024, 14:030 Об уплате имущественных налогов и упрощенном порядке получения налоговых вычетов расскажут в пресс-центре ПЛН 14.11.2024, 13:570 По проекту «Нечужие дети» семьи военных посетили «Линию Сталина» под Островом 
14.11.2024, 13:560 Маткапитал для взрослых 14.11.2024, 13:550 Водонапорную башню изъяли из частной собственности в Гдовском районе 14.11.2024, 13:470 Злоумышленники вымогают деньги от лица главы Островского района 14.11.2024, 13:410 В России почти в два раза вырос спрос на графических дизайнеров — аналитики
14.11.2024, 13:370 «Зверьё моё»: Как мексиканской голой собаке живется в условиях Северо-Запада? ВИДЕО 14.11.2024, 13:230 В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов 14.11.2024, 13:140 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Почему власти не могут заставить работать подрядчиков? 14.11.2024, 12:581 Новый 2025 год в Пскове встретят без массовых гуляний
14.11.2024, 12:520 Псковский район получил паспорт готовности к отопительному сезону 14.11.2024, 12:420 Каждый десятый российский предприниматель расширяет свой бизнес — исследование 14.11.2024, 12:370 Великолучанка плюнула в судью в его кабинете и ответит по закону 14.11.2024, 12:350 Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 15 ноября
14.11.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анастасией Повторейко 14.11.2024, 12:290 Холдинг Т1 победил в номинации «Лучшие ИТ-инновации в недвижимости» от Good Innovations 2024 14.11.2024, 12:260 Палкинский район почти завершил догазификацию 14.11.2024, 12:150 Псковские таможенники задержали итальянца при попытке ввезти в РФ 170 г гашиша
14.11.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как ТОСы развивают территории? 14.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 ноября 14.11.2024, 11:590 На электронные квитанции перешли 22% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» 14.11.2024, 11:530 Представители ГК «Титан» приняли участие в круглом столе по вопросу создания промышленного кластера в Псковской области
14.11.2024, 11:480 Путин увеличил выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО 14.11.2024, 11:461 «Три мудреца»: Почему власти не могут заставить работать подрядчиков? 14.11.2024, 11:450 Газовый десант 14.11.2024, 11:441 Куньинский район планируют преобразовать в муниципальный округ
14.11.2024, 11:340 Труп мужчины нашли в Псковском районе с помощью беспилотников 14.11.2024, 11:260 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о прекрасной стране 14.11.2024, 11:250 Два мусорных контейнера горели в Великих Луках 14.11.2024, 11:200 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко об итогах сессии и сезонных заболеваниях
14.11.2024, 11:050 Конкурсную управляющую будут судить в Псковском районе за попытку получения коммерческого подкупа 14.11.2024, 11:030 Пскович пытался украсть алкоголь и был задержан 14.11.2024, 10:460 Полномочия псковского муниципального депутата от «Яблока» Николая Кузьмина* прекратили досрочно 14.11.2024, 10:440 Посты скорой помощи обновляют в Псковской области
14.11.2024, 10:380 Администрация Плюссы подала иск к ООО «Мехуборка Псков» за неубранные свалки  14.11.2024, 10:340 Peugeot горел на улице Труда в Пскове из-за короткого замыкания 14.11.2024, 10:290 Псковский губернатор подписал постановление о выплатах педагогам за стобалльников 14.11.2024, 10:260 «Беседка»: Комплексный подход к реализации проектов – как ТОСы развивают территории?
14.11.2024, 10:170 Псковский суд оставил в силе приговор экс-подполковнику полиции за смертельное ДТП 14.11.2024, 10:121 Фестиваль патриотической песни «Десантное братство» пройдет 8 декабря в Доме офицеров 14.11.2024, 10:050 Насельники Крыпецкого монастыря прошли базовую подготовку в области богословия 14.11.2024, 09:550 Торговый павильон загорелся в Дедовичах из-за неисправности электрооборудования
14.11.2024, 09:450 «Дневной дозор»: Почему пропадают дети? 14.11.2024, 09:390 ПЛН вновь станет онлайн-площадкой «Олимпийского диктанта» 14.11.2024, 09:360 Лоскутные закладки для книг смастерят юные эстеты на своём первом занятии в «Михайловском» 14.11.2024, 09:340 Пропавший в Псковском районе бородатый мужчина погиб
14.11.2024, 09:300 Пациенты с болезнями почек пожаловались на перебои с лекарствами 14.11.2024, 09:290 Блондинка в зеленом пуховике и лосинах пропала в Острове 14.11.2024, 09:252 В Пскове сильно затруднено движение на улице Юбилейной в сторону центра города 14.11.2024, 09:150 Роскачество проверит 90 центров сертификации потребительских товаров
14.11.2024, 09:000 Половина скидок на российских распродажах оказалась фейком 14.11.2024, 08:560 Две автомашины столкнулись в Пскове перед пешеходным переходом на улице Труда. ВИДЕО 14.11.2024, 08:400 Средний вес шоколадной плитки в России снизился на 4% 14.11.2024, 08:200 В Госдуму 14 ноября внесут проект о порядке получения иноагентами выплат
14.11.2024, 08:000 Международный день логопеда отмечают в ноябре 14.11.2024, 07:300 Сколько россиян работают по профессии мечты, рассказали аналитики 14.11.2024, 07:000 Всемирный день борьбы с диабетом празднуют 14 ноября 13.11.2024, 22:000 Доступность спорта для детей должно обеспечить государство, заявил эксперт
13.11.2024, 21:400 Стратегиями и тактиками разрешения конфликта поделились с псковскими курсантами  13.11.2024, 21:240 Памятник в псковском селе Середка благоустроили благодаря ТОСам 13.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 14 ноября 13.11.2024, 21:100 Новосокольнический район также станет округом - Виталий Соловьев
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru