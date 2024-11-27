Общество

«Дневной дозор»: Мешают ли нам жить многочисленные запреты?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему запретов и их влияния на нашу жизнь. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последнее годы российские власти взяли курс на запреты и ограничения. Складывается ощущение, что наши чиновники и депутаты каждое утро просыпаются с мыслью: «А чего бы еще такого ограничить или запретить?».

Например, только в текущем месяце в нашей стране ввели запрет на зачисление детей в школы без знания русского языка, запретили идеологию чайлдфри* и начали лишать российского гражданства лиц, которые его приобрели, но не принесли присягу. А на то, чтобы перечислить самые громкие запреты и ограничения последних лет, понадобится, наверное, несколько дней. Людям запретили сквернословить в интернете, а клевету в Сети приравняли к публичной. Запретили некоторые соцсети и мессенджеры, антивоенные лозунги, приняли множество ограничительных мер по отношению к иностранным агентам. Под запрет попали пропаганда ЛГБТ* и продажа энергетиков подросткам. И это далеко не весь список того, что нам теперь нельзя.

Как показывают опросы общественного мнения, большинство жителей России недовольны тем, что власти постоянно что-то запрещают и ограничивают, причем в самых разных сферах: в общественной деятельности, экономике, культуре, политике, свободе слова… Это подтверждают и результаты свежего опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей. Большинство опрошенных читателей ПЛН (более 65%) считают, что за последние годы в России принято слишком много запрещающих законов, которые ограничивают их жизнь. Одна пятая респондентов полагают, что ограничительные законы приняты из соображений безопасности. Чуть более 5% признались, что запреты им «до лампочки», и лишь 1% участников опроса полностью доверяют власти в вопросах, связанных с какими-либо ограничениями и запретами.

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А что по поводу тактики «запрещать и не пущать» думают местные лидеры общественного мнения? Не слишком ли много в нашей стране принято запрещающих, контролирующих, ограничивающих и регламентирующих законов? Помогают они или мешают нам жить? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова не смогла назвать ни одного запретительного или ограничивающего закона, который мешал бы ей жить. Все запреты и ограничения, принятые в последние годы, по ее словам, касаются не широкого круга населения, а конкретных людей, у которых есть определенные цели. Они абсолютно обоснованы и направлены на обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан. Комментарий Натальи Исаковой.

«В условиях проведения специальной операции, мне кажется, это не просто придумывается, а есть конкретное обоснование. Часть запретов, действительно, направлена на защиту наших традиционных ценностей, и мне кажется, они вполне обоснованы. Про социальные сети, мессенджеры: действительно, они принадлежат иностранным компаниям. И мы знаем, что сейчас есть различные технические возможности отслеживания и тому подобное. Поэтому это прежде всего делается в целях обеспечения безопасности, в целях государственной защиты наших граждан».

К числу тех, кто не считает, что ограничения и запреты, принятые в России, как-то мешают россиянам жить, относится и худрук Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Наоборот, он радуется многим запретам, поскольку они запрещают абсолютно недопустимые вещи и направлены на оздоровление нашего общества. Взять, например, запрет пропаганды ЛГБТ* и движения чайлдфри*, запрет на публичное использование нецензурной лексики.

«Я на своей шкуре не очень ощущаю запреты. Не вижу прецедента для того, чтобы трубить в трубы и говорить, что у нас что-то запрещено. У нас как раз в соответствие приводятся нормальные законы. Я против пропаганды чайлдфри*, против пропаганды ЛГБТ* и так далее, и так далее. И это, в общем, нормальные законы, касающиеся не только здоровья общества, но и касающиеся еще и вероисповедания наших народов, причем самого разного вероисповедания. Поэтому сказать, что у нас чего-то нельзя, я не могу. Я еще больше бы запретил. Я бы запретил всякие гадости писать в интернете. Я тут наткнулся недавно на то, как какая-то женщина про Печоры возмущалась, что нарушили якобы целостность города, стилистику Печор. Печоры привели в порядок. Теперь город как конфета, а кто-то недоволен. Всегда будут недовольные. С моей точки зрения, сейчас все как раз очень взвешенно и правильно».

Между тем псковского промышленника, гендиректора холдинга «NPN» Игоря Савицкого очень удивляет происходящее на российском законодательном небосклоне. По его мнению, то, что в последние годы исходит от Госдумы, носит по большей части репрессивный характер. То есть по сути народные избранники занимаются выдумыванием репрессий для своего же народа: устанавливают непомерные штрафы, лишают свободы слова, создают большие проблемы в экономике.

«Ничего хорошего в этой ситуации нет, это подрывает нашу экономику. Ущемляет права граждан. Делает политическую ситуацию в стране нестабильной. Все мы становимся экстремистами, партизанами, людьми, нарушающими закон. Мы все время виноваты. Тут, как называется, не объявите себя агентами. Тут не заплатили штраф, тут попали на штраф. Короче говоря, это ни к чему хорошему не приводит».

Плохой тенденцией считает многочисленные запреты и ограничения председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук. Много лет проработав врачом Псковской станции скорой помощи, он усматривает в этом признаки болезни.

«В последнее время у нас ограничения вводятся постоянно и безостановочно. Я считаю, что это очень плохо. Это говорит о том, что что-то не так, что вы больны. Невозможно гайки закручивать бесконечно. В конце концов упираешься в предел какой-то. Для человека, который что-то решает, чем-то управляет, запрет - самый простой способ решения любых вопросов. Есть какая-то проблема? Ты не можешь ее решить? Запрети что-нибудь! Временно что-то решится, может быть».

«Поэт и правдоруб» радио ПЛН FM, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин разделяет мнение Артура Гайдука по поводу того, что запрет — самое просто решение проблемы. Ведь в основном государство запрещает то, с чем ему затруднительно бороться, и тем самым демонстрирует собственную беспомощность. Но весь этот запретительный зуд до добра не доведет, предрекает Николай Рассадин, мы это уже проходили по истории.

«Они думают, что они облегчают нашу жизнь. На самом деле они расписываются в своей профнепригодности, в своем непрофессионализме. Они разучились с обществом налаживать диалог. Потому что они в этом диалоге проиграют. По-любому, они некомпетентны ни в чем. Поэтому единственное, что есть у них есть, это запрет. Они сами себе, грубо говоря, стреляют в ногу. Но в конце концов все закончится точно так, как закончилось в Советском Союзе. Вся их практика насаждения, запретов, заставлять человека что-то делать - это все закончится плохо».

Запрет запрету рознь. В некоторых сферах запретительные меры явно не лишние, а в других принимаются с перебором, отмечает первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко и приводит несколько примеров. Но если уж запрет принят, то должно быть и наказание за его нарушение, подчеркивает депутат.

«Например, в политической жизни, мы давно говорим. Был коронавирус: запретили массовые мероприятия, митинги. Но все-таки у народа скапливаются различные вопросы, претензии к власти, которые они могли бы высказать на этих массовых митингах, мероприятиях. Коронавирус прошел, запретительные меры так и остались. Они не отменены, а нарушение грозит различными санкциями. В то же время запретительные меры от губернатора (Вологодской области - ред.) продавать алкогольную продукцию с 12.00 до 14.00 и все - это глупость полнейшая. Разве можно этими мерами остановить потребление алкогольных напитков? Поэтому здесь все неоднозначно. Есть неразумные запретительные меры, а есть те, которые нужны. Все-таки власть должны уважать и иногда даже боятся, когда эти запреты предусматривают строгие меры наказания. У нас запретительные меры есть, а наказания, бывает, нет никакого. Можно обойти, найти лазейки. Поэтому этим увлекаться не надо, я считаю. Все разумно в меру».

Для воюющей страны запреты и ограничения — это нормально, полагает лидер псковских либерал-демократов, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. По его словам, принятые в нашей стране запретительные и ограничительные акты по большей части вызваны противостоянием с Западом и специальной военной операцией. Но придет время, когда в них уже не будет надобности.

«Вводя любые ограничения, важно не забывать про два фактора. Во-первых, ограничения, когда в них пропадет надобность, на мой взгляд, должны быть ослаблены или сняты вообще. И второе: правоприменительная практика. У нас с вами появилось большое количество новых законов. Один из них, например, это закон о дискредитации армии ВС РФ, но мы видим совершенно разную правоприменительную практику этого закона. Например, если под эту статью попадает какой-то предатель, который уехал из России, сидит где-то в Эстонии и создает какие-то ложные информационные посылы о несуществующих отступлениях, это, безусловно, подпадает под дискредитацию и возможно даже под госизмену. Но если какой-то гражданский человек, живущий в России, сделает пост у себя на странице "ВКонтакте", где спросит, например: "Господа, где же там "Армата" (танк - ред.), которым мы гордились столько лет?". Ну неужели и тому, и другому гражданину равносильно давать по 10-15 лет ограничения свободы? Вводя любые ограничения, любые запреты, необходимо помнить про две вещи. Первое: когда в них пропадет необходимость, они должны быть сняты. И второе: любые запреты принимать с умом и правильно применять их на практике».

Запреты в России должны быть, но адекватные и не в таком количестве, полагает арбитражный управляющий Ульяна Михайлова. На ее взгляд, высший пилотаж с точки зрения управления в нашей стране — это не многочисленные запреты и ограничения создавать, а условия для развития правильных правоотношений. Но этим тайным искусством мало кто владеет. А берется этот неправильный вектор с самого детства, отмечает Ульяна Михайлова. Не случайно психологи часто советуют мамам и папам: не говорите ребенку «нет» — это плохо, это не дает ему развиваться, не говорите слово «нельзя — замените его на «это опасно», отмечает Ульяна Михайлова.

«Все отношения, которые связаны с запретами, в общем-то даже детству не дают правильного развития. А что же говорить о такой большой чувствительной системе, как наше государство. Лично я, в силу своего достаточно социально-ориентированного внутреннего склада, считаю, что запрещать надо только откровенно, преступно вредные вещи. Это же ясно. Дураку не надо объяснять, что оружие - это плохо, несанкционированное оружие - это еще хуже, запрещенные и вредные вещества - это плохо. Соответственно, в этой части должны быть жесткие схемы регулирования. Вы посмотрите, что у нас получается в итоге в стране. Плохое, несмотря на все запреты в нашем государстве, продолжает функционировать. И весьма комфортно, удобно себя чувствует. А люди, которые реально работают в белую, в правильную, в чистую, позитивно настроены развиваться, создавать системы, отношения, бизнес - испытывают все большее и большее давление со стороны систем запрета и контролирующих органов, которые контролируют, чтобы эти запреты соблюдались. Явно тут что-то не то. Поэтому запреты, безусловно, должны быть. Тут вопросов нет. Но все должно носить адекватный характер, чтобы в результате реализации этих запретов не уничтожали все белое, чистое, светлое, правильное, доброе, чтобы не мешали населению функционировать. Обратите внимание, как население настроено. Оно уже ничего ни у кого не просит. Если почитать опросы, как реагирует население, в большей степени они говорят: "Не надо мешать, государство. Не надо мешать, чиновники. Мы без вас все сделаем, будем жить счастливо, заработаем себе на хлеб и воду, организуем вокруг себя правильное пространство"».

Мнения наших сегодняшних спикеров насчет запретительно-ограничительного зуда власти разделились. Кто-то оправдывает большое количество ограничений и запретов тем, что страна воюет с Западом, и не видит в них ничего плохого, поскольку они направлены на безопасность нашей страны и сохранение традиционных ценностей. Есть среди наших собеседников и те, кто считает, что «запрещать и не пущать» — это самый простой, но не всегда эффективный способ решения проблем, с которыми сталкивается государство, и в конце концов это может аукнуться россиянам так же, как было во времена СССР. А кто-то придерживается средней позиции, полагая, что запрещать надо в меру и по делу. Наверное, истина, действительно, где-то посередине.

Татьяна Иванова

* Экстремистская организация, запрещенная в России