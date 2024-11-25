Общество

Запрещающие законы мешают жить более чем 65% респондентов ПЛН

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (65,4%) считают, что за последние годы в Российской Федерации принято слишком много запрещающих законов, которые ограничивают их жизнь. Это следует из опроса, в котором приняли участие 387 человек.

21,4% опрошенных псковичей считают, что ограничительные законы приняты из соображений безопасности.

5,2% респондентов заявили, что им всё равно на всевозможные запреты. Такое же количество человек признались, что перестали следить за запретами и «действуют на удачу».

1,8% опрошенных читателей отметили, что эти ограничения действуют только на политических активистов, к которым они себя не относят.

1% респондентов ПЛН полностью доверяют власти в подобных вопросах.

Судя по всему, большинство респондентов считают, что законодатели слишком много внимания уделяют запретам. «Запрещать и не пущать» - не самая эффективная политика, которую может предложить нам власть, но ничего не поделаешь. Такая сейчас обстановка в стране. СВО и обострившиеся отношения с ближайшими и не очень «партнерами» России на политической арене подразумевают ужесточения и внутри страны, чтобы государство могло решать свои вопросы, не распаляясь на внутренние распри и не допуская нежелательной деятельности среди граждан, с чем согласна примерно 1/5 респондентов Псковской Ленты Новостей. В бурном потоке законотворческой деятельности очень просто упустить из виду хотя бы один запрет - и вот ты уже на обочине повестки, и вернуться в колею становится проблематично. В данном вопросе мнения опрошенных псковичей разделились: кому-то все равно, а кто-то, потерявшись, полагается на удачу. Меньше 2% респондентов считают, что запреты касаются только тех, кто говорит чуть громче, чем обычный рядовой гражданин - политических активистов, так как и внимания они получают, соответственно, больше, и оступиться для них гораздо опаснее. Пополняющийся список иноагентов не даст соврать. Среди почти 400 опрошенных псковичей лишь 1% полностью доверяет власти в вопросе запретов и прочего регулирования деятельности граждан.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?»