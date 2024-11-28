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Общество

Сергей Вострецов: Проблема не в мигрантах, а в системе контроля

29.11.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Вопрос о трудовых мигрантах в России остается одним из актуальных и обсуждаемых в повседневной повестке, считает глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«Вопрос о трудовых мигрантах в России продолжает оставаться актуальным и обсуждаемым. Светлейший патриарх, высказываясь на эту тему, поднимает важные аспекты, которые требуют внимания со стороны общества и государства. Действительно, мигранты существуют везде, и их присутствие на различных объектах труда — это обыденная практика. Однако в нашей стране проблема заключается не в самих мигрантах, а в системе, которая их сопровождает», - заявил Сергей Вострецов.

Он назвал одну из ключевых проблем, касающихся контроля за трудовыми мигрантами на территории Российской Федерации.

«Одной из основных проблем является выдача обезличенных патентов, по которым мигранты работают бесконтрольно. Такие патенты не позволяют эффективно отслеживать трудовую деятельность иностранных граждан, что приводит к тому, что они не платят налоги. Это создает дополнительные нагрузки на российскую экономику и усложняет ситуацию с занятостью местного населения. Более того, отсутствие контроля за мигрантами может негативно сказаться на социальной обстановке в регионах, где они трудятся», - считает экс-депутат.

Он также отметил важность культурной проблемы. Ведь трудовые мигранты зачастую переезжают на новое место работы вместе с семьями, чьи дети хотят в российские школы, иногда создавая напряженность среди местного населения.

«Кроме того, существует и другая важная проблема: мигранты имеют возможность привозить свои семьи, включая детей. Это вызывает опасения среди родителей и педагогов, ведь такое смешение культур и обычаев может оказать влияние на детей и молодежь. Открытость и интеграция — это важные аспекты, но при этом необходимо учитывать интересы местного населения и обеспечивать безопасность и комфорт для всех. Таким образом, необходимо пересмотреть миграционную политику и внедрить более строгие меры контроля за трудовыми мигрантами. Это позволит не только улучшить ситуацию на рынке труда, но и создать более безопасную и гармоничную среду для всех жителей страны. Важно, чтобы государство активно работало над решением этих проблем, учитывая интересы как мигрантов, так и граждан России», - подытожил Сергей Вострецов.

Напомним, что депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу Государственной Думы о запрете приёма в школы детей мигрантов, не знающих русского языка.

Теги: #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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