Общество

Псковские депутаты поддержали запрет на приём в школы иностранцев без знания русского языка

Инициативу о запрете приёма в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, поддержали депутаты Псковского областного Собрания – проект федерального закона был рассмотрен на ноябрьской сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект, в числе авторов которого спикер Госдумы Вячеслав Володин, устанавливает запрет на приём в школы детей иностранцев, если они не смогли пройти тест на знание русского языка в объёме, достаточном для освоения образовательных программ. Кроме того, иностранные граждане будут приниматься на обучение только при предъявлении документа, подтверждающего законность нахождения на территории Российской Федерации.

В случае принятия закона порядок проведения тестирования мигрантов на знание русского языка будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти.

Первое чтение проекта закона «О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в Государственной Думе запланировано на 10 декабря. Постановление Псковского областного Собрания депутатов о поддержке федеральной инициативы будет направлено в нижнюю палату российского парламента.