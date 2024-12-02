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Александр Борисов: Сохранить память о подвигах наших предков – основная задача РВИО

Председатель Псковского регионального отделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов отметил важность памяти военной истории в День Неизвестного солдата, 3 декабря.

«Сегодня, 3 декабря, в России в десятый раз отмечают памятную дату – День Неизвестного солдата. Сегодня мы вспоминаем о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. История сохранила нам множество имен героев. Но есть еще одно, не менее всех их славное имя — имя Неизвестного солдата. Это символ всех павших героев, погибших в атаках на безымянные высоты или до последнего патрона дравшихся в безвестных окопах», - сказал Александр Борисов с беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» — эти слова высечены на Могиле Неизвестного солдата в Москве, в Александровском саду, где проходят сегодня мероприятия, приуроченные к памятной дате.

«Сохранить и передать потомкам память о подвигах наших предков – основная задача Российского военно-исторического общества. Гордость за ратные подвиги наших предков, сохранивших Россию, передается из поколение в поколение и является одной из главных скреп нашего многонационального Отечества. Сегодня на полях специальной военной операции ежедневно совершают подвиги потомки витязей Александра Невского, чудо-богатырей Суворова, внуки и правнуки тех, кто сломал хребет германскому фашизму. Их подвиги еще предстоит увековечить, и Российское военно-историческое общество принимает самое деятельное участие в этой работе», – добавил Александр Борисов.

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В этом году Псковская область отметила 80-летие освобождения от немецко-фашистских оккупантов.