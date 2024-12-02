Общество

Память павших воинов почтили в Пскове в День Неизвестного солдата

Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного солдата прошел в Пскове 3 декабря. В мероприятии приняли участие члены Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Заупокойную литию по павшим совершил настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова Иерей Александр Короплясов.

В мероприятии приняли участие представители городской администрации и областного правительства, депутаты и общественники. В том числе на митинге присутствовал глава города Пскова Борис Елкин.

Напомним, в России 3 декабря отмечается памятная дата — День Неизвестного солдата — в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. В честь праздника по всей стране в этот день проходят различные памятные и торжественные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам павшим воинам и воинским захоронениям с участием ветеранов, военнослужащих, представителей власти, церкви и общественности. Традиционно в российских учебных заведениях организуются выставки и уроки мужества.