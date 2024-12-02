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Поставить памятник Жириновскому вместо Ленина в Пскове предложил Антон Минаков

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя и идейного вдохновителя ЛДПР Владимира Жириновского, в связи с чем координатор регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков предложил заменить памятник революционеру Владимиру Ленину в Пскове на памятник покойному лидеру ЛДПР. Свое предложение он озвучил в эфире передачи «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Моё предложение, наверное, уже стало притчей во языцех. Я давно предлагаю памятник Ленину заменить на памятник Жириновскому, поскольку Владимир Вольфович намного больше сделал полезного и хорошего для нашей страны. Мы гордимся нашим председателем, и вы можете обратить внимание, что после его ухода разговоров о Владимире Вольфовиче стало только больше, потому что его предсказания все остались, и они продолжают сбываться», - считает депутат Антон Минаков.

Также координатор регионального отделения ЛДПР поделился планами на 2025 год по празднованию 80-летия основателя партии.

«Что касается Псковской области, безусловно, здесь будут торжества внутри, региональные - для жителей Псковской области. Мы будем организовывать фотовыставки по истории ЛДПР, по жизни Владимира Вольфовича, будут проходить показы видеофильмов», - дополнил Антон Минаков.

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Напомним, дискуссия вокруг судьбы памятника революционеру, создателю партии большевиков Владимиру Ленину на одноименной площади в центре города ведется в Пскове.